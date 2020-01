Mourinho schimpft Saints-Tormanntrainer "Idiot"

APA (AFP)

Mourinho gab zu, "unhöflich" gewesen zu sein

José Mourinho ist wieder einmal seinem Ruf als "The Special One" gerecht geworden. Nach dem 0:1 seines Teams Tottenham Hotspur bei Southampton am Mittwoch bezeichnete der Portugiese einen Co-Trainer des steirischen Chefcoach Ralph Hasenhüttl als "Idiot".

Mourinho war während des Spiels zur gegnerischen Bank spaziert und hatte Southamptons Tormann-Trainer Andrew Sparkes in die Notizen geschaut. Zudem lieferte er sich ein Wortgefecht mit Sparkes. "Ich war unhöflich", gab Mourinho beim Sender BT Sport zu, "aber ich war unhöflich zu einem Idioten. Ich habe die Gelbe Karte absolut verdient. Ich hatte üble Worte mit dem Kerl."

Was der Anlass für die Provokation und den Streit mit Sparkes war, wollte Mourinho nicht verraten. "Ich werde Ihnen das nicht sagen, aber es gab einen Grund für meine Reaktion", sagte er später am BBC-Mikrofon. Britische Medien spekulierten, der Tottenham-Coach habe sich über angebliches Zeitschinden von Southampton geärgert.

Southamptons Cheftrainer Hasenhüttl gab sich hingegen diplomatisch. "Ich möchte dazu nichts sagen", sagte er. "Ich habe eine sehr hohe Meinung von diesem Trainer, er hat so viel für den Fußball getan."

apa