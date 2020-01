Bericht: HSV an Gladbach-Reservist interessiert

Lars Baron, getty

Fabian Johnson ist bei Gladbach nur zweite Wahl

Der Hamburger SV möchte zurück in die Fußball-Bundesliga. Damit dieses Vorhaben gelingt, sucht der Tabellenzweite der 2. Bundesliga nach Verstärkungen. Nun ist der HSV offenbar bei Borussia Mönchengladbach fündig geworden.

Wie das "Abendblatt" berichtet, sind die Rothosen an Gladbach-Profi Fabian Johnson interessiert. Der 32-Jährige spielt bei der Borussia aktuell keine Rolle. So kam der linke Außenverteidiger in der laufenden Bundesliga-Saison erst zu vier Einsätzen.

Aufgrund dessen soll der gebürtige Münchner über einen Wechsel nachdenken. Beim HSV würde Johnson auf Dieter Hecking treffen. Zwischen 2016 und 2019 stand Hecking an der Gladbacher Seitenlinie.

Allerdings stehen die Hamburger Chancen auf eine Johnson-Verpflichtung nicht gut. Denn angesprochen auf mögliche Winter-Abschiede von Raffael, Ibrahima Traoré und Fabian Johnson verriet Gladbach-Manager Max Eberl unlängst dem "kicker": "Der Kader wird sich nicht ändern."

Dann müsste der HSV zumindest bis zum Sommer warten. Denn Johnsons Arbeitspapier läuft nach dieser Spielzeit aus.