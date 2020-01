Chelsea angeblich heiß auf David Alaba

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

David Alaba vom FC Bayern zum FC Chelsea?

Der FC Chelsea will nach Ablauf seiner Transfersperre noch im Januar in großem Stile auf dem Spielermarkt zuschlagen, heißt es in England. Im Visier von Teammanager Frank Lampard: ein Leistungsträger des FC Bayern München.

Die Blues wollen im Winter unbedingt ihre Schwachstelle in der Viererabwehrkette schließen und einen neuen Linksverteidiger verpflichten. Dem "Mirror" zufolge steht daher David Alaba ganz oben auf der Wunschliste.

Günstig wäre der 27-Jährige allerdings nicht. Chelsea müsste demnach umgerechnet rund 70 Millionen Euro zahlen, obwohl Alabas aktuelles Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister bereits im Sommer 2021 ausläuft.

Alaba könnte die Defensiv-Sorgen der Londoner (schon 29 Gegentore in der Premier League) mit einem Schlag mindern.

Immer wieder Gerüchte um Alaba-Abgang vom FC Bayern

Lampard musste zuletzt den gelernten Rechtsverteidiger Cesar Azpilicueta auf die linke Seite beordern, da die etatmäßigen Kräfte Marcos Alonso und Emerson den Ansprüchen Chelseas nicht genügten. Dafür bekam der junge Reece James auf rechts seine Chance.

Ohnehin setzt Lampard, der seit der Entlassung von Maurizio Sarri im vergangenen Juli im Amt ist, verstärkt auf junge Spieler. Alaba könnte mit seiner Erfahrung aus über 400 Pflichtspielen für den FC Bayern durchaus weiterhelfen.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Abgang des Österreichers aus München. "Sport Bild" zufolge soll Alaba von externen Vermittlern dem FC Barcelona und Real Madrid angeboten worden sein.