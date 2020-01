Lewandowski huldigt Jürgen Klopp - Verneigung vor Robben

unknown

Für Jürgen Klopp (re.) würde Robert Lewandowski durchs Feuer gehen

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der ihn 2010 aus Polen zum BVB lotste, und seinem ehemaligen Bayern-Teamkollegen Arjen Robben ein großes Lob ausgesprochen.

Als er seinerzeit als junger Spieler zu Borussia Dortmund gewechselt sei, habe er eine schwierige Phase mitgemacht, sagte Lewandowski dem polnischen Fußballportal "Prawdafutbolu." Klopp habe ihm damals zwar nicht den Vater ersetzt, sei aber doch in eine ähnliche Rolle geschlüpft. Klopp war von 2008 bis 2015 Trainer bei Borussia Dortmund. Im Oktober 2015 übernahm er dann den FC Liverpool.

"Ich traf jemanden, der mich als Mensch sehr gefördert hat, der mir viel beigebracht und mir die Welt des Fußballs eröffnet hat", sagte der 31-Jährige. Klopp habe Charisma und finde im Gespräch mit dem Spieler die richtige Mischung aus Spaß und ernster Kritik. "Für so einen Trainer kann man durchs Feuer gehen", sagte Lewandowski, der nach einer Leisten-Operation nach dem letzten Hinrundenspiel am Dienstag in München die Reha aufnimmt.

Robbens Einstellung "bewundernswert"

Über seinen ehemaligen Teamkollegen Arjen Robben verriet der Pole, dass dieser ihm zeitweise auf die Nerven gegangen sei. Lewandowski und Robben wurde in den gemeinsamen Jahren ein distanziertes Verhältnis nachgesagt.

"Aber letzten Endes bin ich dank ihm auch als Spieler gewachsen. Sein Fleiß und seine Einstellung im Training waren bewundernswert. Davon konnte man sich etwas abschauen," verneigt sich Lewandowki trotz vermeintlicher Unstimmigkeiten im Nachgang vor Robben, der den FC Bayern nach zehn Jahren im vergangenen Sommer verlassen hat. Der Niederländer sei ein "großartiger Spieler und eine Bayern-Legende".