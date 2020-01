Raschl liebäugelt mit Weigl-Nachfolge beim BVB

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Wartet beim BVB noch auf sein Profi-Debüt: Tobias Raschl

Youngster Tobias Raschl liebäugelt damit, in der Rückrunde den Kaderplatz des abgewanderten Julian Weigl bei Borussia Dortmund zu übernehmen.

"Es ist schade, dass Julian Weigl gegangen ist, auch wenn es mich für ihn freut, weil wir uns gut verstanden haben. Dadurch wird jetzt eine Position frei, da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Ich trainiere, verbessere mich, bin immer dabei, es hat sich was getan. Da muss ich auf meine Chance warten, gerade jetzt im neuen Halbjahr", sagte Raschl bei einem Mediengespräch im Trainingslager des BVB in Marbella.

Der 19-jährige Mittefeldspieler, bislang ohne Einsatz im Team von Lucien Favre, ergänzte: "Wir jungen Spieler trainieren, geben unser Bestes, versuchen uns weiterzuentwickeln und zu empfehlen, vor allem beim Trainer gute Eindrücke zu hinterlassen. Und dann hoffen wir, dass wir mal die Chance bekommen."

Als Vorbild im aktuellen BVB-Kader nannte Raschl den belgischen Strategen Axel Witsel. "Seine Ruhe am Ball, seine Präsenz im Zentrum, seine Spielintelligenz, da gibt es viele Sachen, die ich mir von ihm abschauen kann."

Tobias Raschl: Wechsel zum BVB "die richtige Entscheidung"

Raschl, der in der Hinrunde in der Dortmunder U23 sowie in der Youth League zum Einsatz kam, sprach auch über den Sprung aus dem Nachwuchs zu den Profis: "Der Geschwindigkeitsunterschied ist extrem. Im Jugendbereich hatte ich viel mehr Zeit, konnte hier eine Pirouette drehen, da eine Drehung machen, da einen Tunnel, und hier kommen direkt drei Gegenspieler auf dich zu. Da muss ich mich orientieren und schneller handeln."

Seinen Wechsel von Fortuna Düsseldorf zum BVB im Jahr 2015 bezeichnete Raschl als "die richtige Entscheidung, auch wenn es hier schwierig ist. Das war mir und meiner Familie klar. Wir haben uns alles durch den Kopf gehen lassen und bewusst hier für Dortmund entschieden."