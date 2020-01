Bayerns Torwart-Roulette: Will Ulreich doch bleiben?

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Sven Ulreich absolviert derzeit das Winter-Trainingslager in Doha

Sven Ulreich scheint nach der Verpflichtung von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 der Leidtragende beim FC Bayern München zu sein. Der derzeitige Ersatztorwart des Deutschen Fußball-Meisters will sich mit der Rolle der Nummer drei ab dem Sommer 2020 aber nicht zufriedengeben.

Einen Abschied aus München nach der laufenden Saison hatte der 31-Jährige nicht mehr ausschließen können. Im Trainingslager der Bayern in Doha stellte er klar, sich nach der bekannt gewordenen Verpflichtung von Schalke-Kapitän Nübel erst einmal "neu orientieren" zu müssen.

Wie "Sport1" am Dienstag berichtete, hatte es im Anschluss an dieses Statement ein erstes "klärendes Gespräch" mit Sportdirektor Hasan Salihamidzic gegeben. In diesem Vier-Augen-Gespräch soll der Keeper demnach klargemacht haben, dass er sich prinzipiell wohl im Verein und in der Stadt fühlt und ein Klubwechsel nicht per se für ihn feststeht.

Gleichwohl werde er sich mit der Rolle als Torwart Nummer drei hinter Manuel Neuer und Alexander Nübel nicht abfinden, hieß es weiter. Ein regelmäßiger Platz auf der Tribüne an den Pflichtspieltagen sei keine dauerhafte Option.

Nübel-Leihe ist wohl nicht vorgesehen

Zuletzt wurde auch darüber spekuliert, ob Sommer-Neuzugang Nübel, der in München einen Vertrag bis 2025 erhält, zunächst weiterverliehen wird, um den harten Konkurrenzkampf um die zwei Torhüter-Plätze im Bayern-Kader zu entzerren.

Laut "Sport1"-Informationen ist ein Leihgeschäft mit Nübel aber auf keinen Fall vorgesehen und kann daher ausgeschlossen werden.

Ulreich selbst besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2025 beim FC Bayern. Er spielt seit 2015 für die Münchner und absolvierte bisher 69 Pflichtspiele für den Rekordmeister.