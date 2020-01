Altach leiht Gladbach-Stürmer, Pink zur Admira

APA (AFP)

Julio Villalba wird ins Ländle ausgeliehen

Der SCR Altach ersetzt den nach Salzburg zurückbeorderten Mërgim Berisha mit dem Paraguayer Julio Villalba von Borussia Mönchengladbach, Bundesliga-Schlusslicht WSG Tirol verstärkt seine Abwehr mit dem Brasilianer Bruno Soares.

Der SCR Altach hat auf den Abgang von Mërgim Berisha reagiert und mit Julio Villalba einen Stürmer von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 21-jährige Paraguayer wird bis zum Saisonende ausgeliehen, wie der Bundesligist am Mittwoch bekannt gab. Villalba wechselte 2017 aus seiner Heimat nach Deutschland, für die Gladbacher kam er in der Bundesliga aber erst sechs Minuten zum Einsatz.

"Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, die vakante Position im Angriffszentrum so schnell nachzubesetzen", sagte Altachs Sportdirektor Christian Möckel. Villalba sei ein "hochmotivierter junger Angreifer". Salzburg hatte den an Altach verliehenen Bërisha nach dem Abgang von Erling Håland nach Dortmund zu Wochenbeginn zurückbeordert.

WSG Tirol holt Verteidiger Bruno Soares

Auch die WSG Tirol hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Bruno Soares einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der 31-jährige Brasilianer war beim Schlusslicht der österreichischen Bundesliga bereits beim Trainingsstart am Dienstag dabei, die Wattener bestätigten den Transfer am Tag darauf. Soares stand zuletzt in Malaysia beim Johor Darul Ta'zim FC unter Vertrag und war nun ablösefrei zu haben.

In Deutschland bestritt der 1,94-m-Mann über hundert Zweitligaspiele für MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Danach folgten noch Auslandsstationen in Aserbaidschan, Norwegen und Israel. Die WSG war erpicht, die Defensive zu stärken, nachdem der Aufsteiger im Herbst 47 Gegentore in 18 Runden erhalten hatte. Vor Soares hatte Wattens bereits Rechtsverteidiger Fabian Koch von Sturm Graz verpflichtet.

Pink wechselt von Sturm zur Admira

Innerhalb der österreichischen Bundesliga wechselt Markus Pink. Der 28-jährige Stürmer verlässt Sturm Graz und schließt sich der Admira an.

Pink hat insgesamt 134 Bundesligamatches absolviert und in diesen 22 Tore erzielt. In der aktuellen Saison kam der Kärntner auf bisher neun Einsätze.

