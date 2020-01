Baumann muss TSG-Trainingslager abbrechen

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Oliver Baumann reist vorzeitig aus dem Trainingslager ab

Torhüter Oliver Baumann vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist aufgrund von Knieproblemen vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist. Das gab die TSG am Mittwoch via Twitter bekannt.

Der Keeper soll am Donnerstag in Heidelberg untersucht werden, weitere Angaben zur Blessur machte der Klub nicht.

Am Nachmittag verlor Hoffenheim das erste Testspiel in Marbella mit 2:3 gegen Feyenoord Rotterdam, Baumann kam nicht zum Einsatz. Christoph Baumgartner (30.) und Sebastian Rudy (76.) hatten die TSG in Führung gebracht, doch Luciano Narsingh (79./83.) glich mit einem Doppelpack aus. Das Siegtor für Feyenoord machte Jens Toornstra (89.).