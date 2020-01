Schalke-Stammspieler weiter vor ungewisser Zukunft

Moritz Müller via www.imago-images.de

Erhalten Bastian Oczipka (l.) und Daniel Caligiuri neue Arbeitspapiere beim FC Schalke 04?

Bastian Oczipka und Daniel Caligiuri haben in der laufenden Bundesliga-Saison in jedem einzelnen Spiel auf dem Feld gestanden und gehören damit zu den festen Größen beim FC Schalke 04. Trotzdem laufen die Arbeitspapiere der beiden Dauerbrenner nach Saisonende aus. Wie geht es weiter mit dem Duo, das in Gelsenkirchen für Stabilität und Einsatz steht und im S04-Fanlager hoch angesehen ist?

Nach einem Bericht des "kicker" steht eine Entscheidung darüber, ob und wie es mit dem bald 31-jährigen Oczipka und dem 31-jährigen Caligiuri weitergehen wird, weiterhin aus. Knackpunkt der bislang geführten Gespräche soll in beiden Fällen die Laufzeit möglicher neuer Arbeitspapiere sein.

Das Fachmagazin schloss nicht aus, dass Oczipka den Klub trotz der einhundert Prozent absolvierten Einsatzminuten im Sommer verlassen könnte und Youngster Juan Miranda dann seine Chance auf Schalke erhält.

Im Falle Caligiuris konnten sich der Spieler und der Verein in den letzten Monaten mehrfach noch nicht zu einer Einigung durchringen. Der Deutsch-Italiener kickt seit 2017 auf Schalke und lief für die Königsblauen bereits auf beiden Seiten im Mittelfeld sowie als Rechtsverteidiger auf. Auch bei dieser Personalie ist weiterhin ungewiss, ob das Arbeitsverhältnis über den Sommer hinaus gehen wird.

Chancen bei Kenny stehen nicht allzu gut

Mit mehr Nachdruck sollen die Schalker Klubbosse hinter einer festen Verpflichtung von Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny her sein. Auch der englische Youngster verpasste in der laufenden Spielzeit keine einzige Partie für den FC Schalke und gehört eindeutig zu den Positiv-Überraschungen des Tabellenfünften.

Stand jetzt muss der Leihspieler nach dieser Saison zurück auf die Insel, wo er noch bis 2022 beim FC Everton unter Vertrag steht. Dass die Schalker den 22-Jährigen fest verpflichten können, scheint derzeit noch unwahrscheinlich. Auch den Toffees ist die sehr engagierte und zuverlässige Spielweise Kennys auf der rechten defensiven Außenbahn nicht entgangen.