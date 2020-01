Tottenhams Goalgetter Kane fällt lange aus

APA (AFP)

Mourinho muss lange auf Kane verzichten

Tottenham Hotspur muss bis April auf Goalgetter Harry Kane verzichten.

Wie der Club aus London am Donnerstag bekanntgab, benötigt der englische Teamspieler aufgrund einer schweren Muskelverletzung im linken Oberschenkel eine Operation. Kane hatte sich die Verletzung am Neujahrstag bei der Niederlage gegen Ralph Hasenhüttls Southampton zugezogen.

In der laufenden Saison hat Kane in der Premier League bereits elf Mal angeschrieben und in der Champions League sechs Mal. Im Achtelfinale gegen RB Leipzig müssen die Spurs nun ohne ihn auskommen.

apa/red