Zoff vorprogrammiert? Nübel mit pikanter Vertragsklausel

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Alexander Nübel wechselt im Sommer nach München

Der bevorstehende Wechsel von Schlussmann Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München erhitzt weiterhin die Gemüter.

In einem jüngsten Medienbericht ist nun sogar davon die Rede, dass sich der 23-Jährige seine Einsatzzeiten in München vertraglich hat garantieren lassen. "Sport1" will von diesem pikanten Vertragspassus erfahren haben.

Um wieviele Spiele es sich dabei handelt und um welchen Wettbewerb, ist nicht bekannt.

Das Bekanntwerden dieser vertraglich zugesicherten Einsatzgarantie könnte die Situation in der Torwartfrage beim deutschen Rekordmeister weiter verschärfen, noch ehe Alexander Nübel überhaupt in München seine Arbeit aufgenommen hat.

Zuletzt wurde bereits über ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Stammkeeper Manuel Neuer und Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic berichtet, in dem Neuer angeblich aufgefordert wurde, auf 15 Pflichtspiele in der kommenden Saison zu verzichten und diese Nübel zu überlassen.

Nationaltorhüter Neuer selbst hatte allerdings bereits öffentlich angekündigt, so viel wie möglich selbst auf dem Platz stehen zu wollen. Er sehe sich weiterhin als "Protagonist und nicht als Statisten" an und wolle "immer spielen".

Da scheint Ärger bereits vorprogrammiert, obwohl Nübel die Rückrunde noch beim Ligakonkurrenten FC Schalke 04 absolvieren wird und erst im Sommer an die Säbener Straße wechseln wird.

Die FCB-Verantwortlichen wollten sich bisher zu der kolportierten Einsatz-Klausel in Nübels Vertrag nicht äußern.