Plötzlich gefragt! Klubs erkundigen sich nach Hansi Flick

Bernd Feil/M.i.S. via www.imago-images.de

Hansi Flick ist mit dem FC Bayern derzeit im Winter-Trainingslager in Doha

Cheftrainer Hansi Flick hat sich beim FC Bayern München innerhalb weniger Monate zu einem gefragten Mann hochgearbeitet.

Ein sehr guter Draht zu den Spielern, starke Resultate in seinen Anfangswochen sowie akribische Trainingsarbeit: Flick sammelt immer mehr Argumente, die auch international längst nicht mehr unentdeckt geblieben sind.

Nach "Sport1"-Informationen soll es sogar schon Anfragen aus dem Ausland für Flick gegeben haben. Sein guter Umgang mit den zahlreichen Stars im Kader der Münchner und die Spielphilosophie hat die europäische Klub-Elite wohl auf den Plan gerufen.

Zumindest bis zum Saisonende hat der FC Bayern aber bekanntlich Fakten geschaffen, indem er mit Flick zunächst bis zum Juni diesen Jahres die Zusammenarbeit verlängert hat.

Wie es danach weitergeht, ist noch unsicher. Das primäre Ziel des 54-Jährigen soll es weiterhin sein, den FC Bayern auch längerfristig als hauptverantwortlicher Coach zu trainieren.

Hinrunde als Tabellendritter abgeschlossen

Ob es dazu kommen wird, hängt vor allem von den Resultaten ab, die in knapp einem halben Jahr in der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League zu Buche stehen.

Flick soll laut "Sport1" mittlerweile zwar damit einverstanden sein, im Winter keine weiteren Spieler mehr zu verpflichten. Allerdings sollte in seinen Augen dann auch das Saisonziel angepasst werden. Die grundsätzliche Haltung, in allen drei Wettbewerben so weit wie möglich zu kommen, bleibe aber bestehen.

Die Bundesliga-Hinrunde schlossen die Bayern mit vier Punkten Rückstand auf Herbstmeister RB Leipzig als Tabellendritter ab. In der Königsklasse steht das Achtelfinal-Duell mit dem FC Chelsea im Februar an.