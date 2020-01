Zorc: "Kein neuer Stand" bei Götze - Alcácer ohne Offerte

TEAM2 via www.imago-images.de

Wie steht es um die Zukunft von Götze (li.) und Alcácer im BVB-Dress?

Michael Zorc hat sich zu zwei der heißesten Winter-Personalien von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geäußert: Wie sieht es um die Zukunft von Mario Götze und Paco Alcácer aus, die mit einem BVB-Abschied in Verbindung gebracht werden? Laut dem Sportdirektor sind die Spekulationen um die beiden Offensivspieler übertrieben.

"Ich lese das auch immer, ich lese so viel momentan. Man merkt, dass im Moment keine Spiele gespielt werden, deshalb wird jedes Gerücht, sei es auch noch so weit hergeholt, oft und immer wieder gespielt", sagte Zorc gegenüber der "ARD Sportschau" zu einem möglichen Wechsel von Alcácer, der unter anderem mit einer Rückkehr in seine spanische Heimat in Verbindung gebracht wird.

"Natürlich ist ne Situation entstanden, wo weder wir noch Paco zufrieden waren. Er hatte viel mit der ein oder anderen Verletzung zu kämpfen. Ist dann nicht schnell genug wieder rangekommen", führte der Sportdirektor aus, um hinzuzufügen: "Also bei mir liegt nichts auf dem Tisch, über das wir hier und heute zu befinden hätten."

Der BVB hätte einen so großen Kader, aus dem immer nur elf Akteure spielen könnten, dass es immer wieder Spieler geben wird, die zufrieden und weniger zufrieden sind, erklärte der 57-Jährige. "Es ist unsere Aufgabe, damit umzugehen. Das macht der Trainer, das machen wir vom Management. Und dann muss man hinterher Entscheidungen treffen."

Zu den Gerüchten, dass die Vertragsverhandlungen mit Götze aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellungen zuletzt ins Stocken geraten waren und die Wege sich im Sommer trennen könnten, sagte Zorc: "Auch das hat mich überrascht, weil es einfach keinen neuen Stand gibt bei ihm. Ich habe noch vor Weihnachten seinen Vater gesprochen."

Natürlich sei die Situation für den WM-Helden von 2014 "sportlich nicht optimal. Weil er nicht viel Spieleinsätze hat". Es habe aber die Abmachung gegeben, dass es im Frühjahr neue Gespräche gibt. Demnach gäbe es "keinen neuen Stand und es ist gar nichts fix", so der Sportdirektor.