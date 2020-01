Rapids Badji entschuldigt sich für Trikot-Fauxpas

View this post on Instagram

Liebe Rapid-Fans! Vor einigen Tagen habe ich - wie ihr wohl alle mitbekommen habt - einen unüberlegten Moment in meiner Instagram-Story veröffentlicht. Ich bekam dieses Trikot von meinem Freund Patson Daka geschenkt, der, so wie ich, aus Afrika kommt. Trotz aller Freundschaft zu Patson verstehe ich euren Unmut darüber, dass ich das Trikot eines unserer Rivalen getragen habe. Dafür möchte ich mich bei euch und allen im Verein aufrichtig entschuldigen und versichere euch, dass mir so ein Fehltritt nicht mehr passieren wird. Gemeinsam für Rapid - ohne Wenn und Aber. Und vor allem in den richtigen Farben! 💚💙❤ . . Dear Rapid fans! A few days ago, as you probably all noticed, I published a thoughtless moment in my Instagram story. I got this jersey from my friend Patson Daka, who, like me, is from Afrika. Despite my friendship with Patson I understand your displeasure that I wore the shirt of one of our rivals. For this I want to sincerely apologize to you and everyone in the club and I assure you that such a misstep will not happen to me again. Together for Rapid - unconditionally. And above all in the right colors! 💚💙❤ .