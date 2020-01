Das ist der Stand bei Lewandowski

Darius Simka via www.imago-images.de

Der FC Bayern kann auf Robert Lewandowski zählen

Das Trainingslager des FC Bayern München in Katar verpasste Robert Lewandowski nach einer Leistenoperation. Doch wird der Stürmer rechtzeitig zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC am 19. Januar fit?

Laut "Bild" steht einem Einsatz im ersten Pflichtspiel des Jahres nichts im Wege. Demnach steigt Lewandowski bereits am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein.

"Ich denke, bei ihm sieht es ganz gut aus, dass er eventuell dazu kommen kann. Das müssen wir abwarten", hatte Bayern-Trainer Hansi Flick bereits angedeutet.

Nach seiner Leisten-OP blieb Lewandowski etwas überraschend in München. "Die Operation ist gut verlaufen, es hat keine Probleme gegeben", erklärte der 31-Jährige in der "Sport Bild" und fügte an: "Aber für mich war es zu diesem Zeitpunkt besser, individuell zu trainieren."

Grund zur Sorge bestehe aber nicht. "Zum ersten Spiel in Berlin werde ich, wenn alles weiter nach Plan läuft, fit sein. Alles ist so verlaufen, wie wir es geplant haben!", gab der polnische Nationalspieler bereits Entwarnung.