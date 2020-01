Raman hofft auf "acht bis zehn" weitere Schalke-Tore

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Benito Raman brennt auf die Rückrunde mit dem FC Schalke

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Benito Raman beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 immer besser eingefunden und gehörte in den letzten Monaten zu den Leistungsträgern der Königsblauen. An seine starken Auftritte will der Belgier in der Rückrunde unbedingt anknüpfen.

Im Gespräch mit dem "kicker" führte der 25-Jährige aus, was ihn nach den schwachen ersten Wochen auf Schalke ab dem Herbst so stark gemacht hatte: "Ich habe mich von der ersten Hälfte der Hinrunde nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich wusste: Wenn ich einmal treffe, würden weitere Tore folgen. Vielleicht schaffe ich es, wie in der Vorsaison zweistellig zu treffen."

In der Bundesliga hat Raman mittlerweile vier Treffer zu Buche stehen, hinzu kommt der Doppelpack im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Der Offensivmann zeigte sich zuversichtlich, am Ende der Spielzeit 2019/2020 erneut auf eine zweistellige Trefferzahl zu kommen. Ähnlich hatte er sich im letzten Jahr auch im Fortuna-Trikot noch in der Rückrunde gesteigert. "Ich würde mir wünschen, dass es diesmal für mich auch bei Schalke ähnlich läuft und ich in der Rückserie noch acht- bis zehnmal treffe. Wichtig wäre, dass ich die komplette Halbserie fit bleibe."

Raman freut sich auf neuen Sturmpartner Gregoritsch

So richtig erfolgreich läuft es bei Raman auf Schalke, seit dem Cheftrainer David Wagner eine entscheidende Umstellung vorgenommen hatte. Spielte er zu Saisonbeginn noch auf der linken Außenbahn, wird er mittlerweile als Mittelstürmer aufgeboten: "Ich fühle mich wohl auf dieser Position. Ich habe sie schon früher gespielt, in der Jugend und teilweise auch bei Fortuna Düsseldorf. In den Rautensystem, das wir häufig spielen, ist es meine bevorzugte Position."

Beim Blick auf die Rückrunde freut sich der Neu-Nationalspieler auf das Zusammenspiel mit Michael Gregoritsch, der vor kurzem vom FC Augsburg nach Gelsenkirchen transferiert wurde: "Michael ist groß und kopfballstark, ich bin eher der flinke Dribbler. Diese Kombination könnte die Gegner vor Herausforderungen stellen."