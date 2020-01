Rapid-Youngster wechselt zum FSV Mainz 05

GEPA pictures/ Michael Meindl

Deniz Pehlivan geht ab sofort in Deutschland auf Torjagd

Beim Nachwuchs des SK Rapid Wien gibt es Veränderungen zu vermelden. So verlässt Nachwuchs-Nationalspieler Deniz Pehlivan mit sofortiger Wirkung die Grün-Weißen und heuert beim FSV Mainz 05 in Deutschland an. Mit Samuel Oppong kehrt dafür ein alter Bekannter nach Wien-Hütteldorf zurück.

Der SK Rapid vermeldet einen Abgang in seinem Nachwuchs. Der 17-jährige Deniz Pehlivan kehrt nach drei Jahren den Hütteldorfern den Rücken und zieht nach Deutschland zum FSV Mainz 05 weiter. Der gebürtige Wiener kam im Sommer 2016 zu den Grün-Weißen, durchlief seitdem die gesamte Akademie und lief in dieser Saison für die zweite Mannschaft der Wiener 16 Mal in der Regionalliga Ost auf. Dabei gelangen dem ÖFB-Nachwuchsspieler drei Treffer. Seit September ist der Youngster Teil des U-18-Kaders der österreichischen Nationalmannschaft und erzielte in vier Spielen bereits zwei Tore.

Oppong kehrt zurück

Stattdessen kehrt mit Samuel Oppong ein ehemaliger Nachwuchskicker von Rapid wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück und wird im Frühjahr für die zweite Garnitur der Hütteldorfer auflaufen. Bereits von 2009 bis 2016 für Rapid aktiv, verschlug es den dynamischen Offensivspieler über die Stationen Admira, Blau-Weiß Linz und Olympiakos Nikosia, im letzten Halbjahr zurück nach Österreich zum Kapfenberger SV. Jetzt erfolgt die Heimkehr nach Wien Hütteldorf.

red