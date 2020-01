Robin Gosens stellt Aussage zu Schalke-Wechsel klar

BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli via www.imago-images.de

Robin Gosens ist großer Fan des FC Schalke 04

Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo möchte irgendwann in der Bundesliga spielen. Mit einer Aussage gegenüber "Bergamo TV" über einen möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 erregte der Linksverteidiger zuletzt großes Aufsehen. Nun korrigierte er seine vermeintlichen Worte.

"Wenn Schalke mich will, gehe ich", soll der gebürtige Emmericher in dem Interview angeblich gesagt haben. Gegenüber "spox" und "goal" stellte er klar: "Mir wurde die Frage gestellt, ob ich nach den Gerüchten im Sommer 2019 immer noch zu Schalke wechseln wollen würde. Darauf habe ich geantwortet, dass mein größter Traum nach wie vor die Bundesliga ist und Schalke der Verein, von dem ich immer noch Fan bin."

Wenn der "Moment reif ist und alles passt", wolle er "in der Bundesliga und am liebsten bei Schalke" spielen, "alles andere ist frei erfunden oder falsch übersetzt und entspricht nicht der Wahrheit".

Gosens interessiere sich im Allgemeinen "sehr wenig" für die öffentliche Meinung und sei daher von den Spekulationen über die Zukunft nicht genervt. "Aber wenn sich Unwahrheiten verbreiten, ist das sehr schade. Wenn ich zitiert werde, möchte ich richtig zitiert werden. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Bundesliga und Schalke meine Traumkombination wären, aber wann und ob das Realität wird, weiß ich nicht."

Mit Atalanta Bergamo, wo er seit Sommer 2017 unter Vertag ist, steht der Abwehrspieler in der Serie A auf Platz vier sowie im Achtelfinale der Champions League. Dort wolle er auch in der nächsten Spielzeit angreifen, "deswegen habe ich auch meinen Vertrag bis 2023 verlängert".

"Leck mich fett": Gosens freut sich über Kompliment

Mit sieben Toren und vier Assists hat Robin Gosens in dieser Saison einen großen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft beigetragen. Längst werden die Leistungen des 25-Jährigen, der in Deutschland noch nie für einen Profi-Klub gespielt hat, auch hierzulande mit Interesse verfolgt. So wurde er gar von Lothar Matthäus für den Kreis der Nationalmannschaft empfohlen.

"Leck mich fett, was für ein Kompliment! Da drehst du ja durch", freute sich der Linksfuß über das Kompliment: "Wenn eine Legende wie Lothar Matthäus sich so äußert, lässt mich das nicht kalt. Das berührt und freut mich natürlich schon. Er ist einer der bekanntesten Sportler Deutschlands. Man kann ihm nicht absprechen, dass er Ahnung von Fußball hat."

Das Wort vom deutschen Rekordnationalspieler habe "Gewicht" und sei daher "ein Riesenkompliment". Ob Gosens letztlich in den kommenden Monaten bei Bundestrainer Joachim Löw die Chance bekommt, sei aber nicht abzusehen. "Was das auslöst, weiß ich nicht. Aber vielleicht steigert es meinen Bekanntheitsgrad in Deutschland. So oder so ist das einfach unheimlich positiv." Bislang habe er seitens des DFB noch "nichts vernommen".