Goretzka will "noch mehr Verantwortung übernehmen"

Leon Goretzka beschäftigt sich viel mit der Taktik des FC Bayern

Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München hat sich Leon Goretzka zu einem Führungsspieler des Rekordmeisters entwickelt. Der 24-Jährige hat dennoch höhere Ansprüche an sich.

"Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich sicher nicht am Ende meiner Entwicklung bin", sagte Goretzka in einem Interview mit dem Vereinsmagazin "51" und ergänzte: "In den eineinhalb Jahren FC Bayern konnte ich mein Niveau noch einmal steigern – und dieser Prozess des Lernens, des Wachsens hört in meinen Augen nie auf."

Goretzka will in Zukunft "noch mehr Einfluss aufs Spiel bekommen und noch mehr Verantwortung übernehmen". Nach seinem Wechsel habe er zunächst etwas Zeit gebracht, bis er sich an das extrem hohe Anforderungsprofil gewöhnt hat, das in diesem Klub herrscht, erklärte der Mittelfeldspieler weiter.

Doch Goretzka steckt sich nicht nur individuell hohe Ziele. "Mit der Mannschaft bedeutet das vor allem, in der Champions League weiter zu kommen als letztes Jahr. Das Double hast du als FC Bayern natürlich immer im Visier", sagte er mit Blick auf die Ziele für 2020.

Um sich weiterzuentwickeln, ist für Goretzka wichtig, Dinge zu hinterfragen, gerade im taktischen Bereich.

"Ich für meinen Teil kann schon sagen, dass ich die Dinge gerne hinterfrage, Inputs möchte und mich im Prinzip den ganzen Tag über Taktik unterhalten könnte", so der Nationalspieler: "Ich interessiere mich für das, was ich mache, und da bin ich auch nicht alleine: Mit Jo Kimmich spreche ich zum Beispiel enorm viel über unsere Taktik."

Es gebe keine nahezu Teamsitzung, die im Nachgang nicht miteinander durchgesprochen wird.