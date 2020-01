Hwang in England weiterhin heiß begehrt

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Für Hwang könnte der Wechsel nach England erfolgen, er dennoch bis zum Sommer in Salzburg bleiben

Neben den bereits gewechselten Takumi Minamino und Erling Håland, halten sich auch die Gerüchte um einen Abgang von Hee-chan Hwang von Red Bull Salzburg hartnäckig. Der Tabellenführer der Bundesliga will den Südkoreaner im Winter nicht abgeben, ein Wechsel nach England scheint aber weiterhin möglich.

Lange Zeit wurde über das Interesse der Wolverhampton Wanderers an Red Bull Salzburg Stürmer Hee-chan-Hwang berichtet, sogar von einem fixen Wechsel im Winter wurde schon ausgegangen. Doch die Salzburger schoben einem Abgang schnell einen Riegel vor und wollten nach Minamino und Håland nicht auch noch den nächsten Offensivstar im Winter ziehen lassen.

Das Interesse aus England ist dadurch aber nicht abgeklungen, laut "The Athletic" sind mit den Wolverhampton Wanderers und Brighton & Hove Albion weiter zwei Premier League Klubs an einer Verpflichtung des Südkoreaners interessiert. Doch diesmal wollen es die Engländer mit einer Variante versuchen, die auch den Salzburgern passen könnte. So plant man den quirligen Offensivspieler für rund 31,5 Mio. Euro zu kaufen, um ihn dann gleich wieder für die restliche Saison nach Salzburg auszuleihen. So könnte Salzburg bis zum Sommer weiter auf die Dienste seiner Offensivkraft setzen und Hwang wichtige Spielpraxis sammeln, ehe es dann auf die Insel geht.

Die Arbeit beginnt! Unser Bericht vom heutigen Trainingsauftakt: https://t.co/TuQBdehx5y pic.twitter.com/YjWY7OkRH8 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 12. Januar 2020

Hwang in Salzburg wichtige Stütze

Bereits Ende Dezember schien ein Wechsel von Hwang zu den Wolves als beschlossene Sache, doch Red Bull Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund erteilte dem eine Absage: "Wir geben ihn nicht ab." Verständlich, steuerte der 23-Jährige doch in 22 Spielen neun Tore sowie 14 Assists bei und zählt zum Stammpersonal unter Trainer Jesse Marsch. In Salzburg hat der Südkoreaner noch einen Vertrag bis Sommer 2021.

red