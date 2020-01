"Richtige Einstellung" für Klose "alles entscheidend"

imago-images.de

Miroslav Klose sieht auch bei seiner U17 beim FC Bayern Mentalitätsdefizite

Vom Zimmermann zum Weltmeister: Diese Karriere hatte sich Miroslav Klose nicht träumen lassen. Inzwischen trainiert der Ex-Profi die U17 des FC Bayern München, sieht aber Defizite in der Mentalität seiner Schützlinge.

Seit Sommer 2018 betreut Miroslav Klose die U17-Mannschaft des FC Bayern und ist dort manches Mal bereits an seine Grenzen gestoßen. Im Interview mit der "Sport Bild" bemängelte der Weltmeister von 2014, dass viele Jugendspieler "nicht checken", dass sie sich für ihren Traum als Fußballprofi "den Hinter aufreißen müssen."

Seiner Ansicht nach seien viele der Nachwuchskicker "oft zu bequem. Sie wollen nur schönes Training, sie wollen sich nicht immer quälen, nicht hart arbeiten." Am Talent mangele es kaum jemanden, an Wille und Einstellung aber sehr wohl, so Klose.

Das sei etwas, was er als Trainer nur bedingt beeinflussen könne. "Wenn der Spieler selbst nicht spürt, dass er hinterherlaufen muss, und ich als Trainer das immer wieder betonen muss, wird es schwierig", erläuterte der 41-Jährige.

Für ihn zähle einzig und alleine das Leistungsprinzip, er halte nichts davon, Spieler künstlich in die Profi-Mannschaften zu pushen. "Das bringt uns nicht weiter", stellte der WM-Rekordtorschütze klar. "Es gibt Spieler, die denken, sie hätten alles erreicht, weil sie mit den Profis trainieren dürfen - auch bei uns", bemängelte Klose.

Das gelte es zu vermeiden. Er lege großen Wert auf guten Charakter - auf, wie neben dem Platz - und wünsche sich deshalb, dass Jugendspieler, insbesondere seine eigenen Schützlinge, Bodenhaftung bewahren.