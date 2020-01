Embolo tritt gegen Schalke nach: Kein Vertrauen vom Trainer

Eberhard Thonfeld via www.imago-images.de

Breel Embolo trifft am Freitag mit Gladbach auf seinen Ex-Klub Schalke

Am Freitag kehrt Breel Embolo erstmals seit seinem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach zum FC Schalke 04 zurück. Vor der Partie verglich der Schweizer seinen alten und neuen Arbeitgeber und ließ dabei kein gutes Haar an den Königsblauen.

"Ich konnte bei Borussia bisher regelmäßig spielen, das hatte ich in Schalke wegen vieler Verletzungen nie. Gesundheit ist einfach das Allerwichtigste. Dazu spüre ich das volle Vertrauen vom Trainer. In Schalke hatte ich das nicht immer", sagte Gladbach-Star Embolo zur "Bild".

Bei den Knappen habe man nämlich an seiner Qualität gezweifelt. "Und ein Spieler ohne Selbstvertrauen kann dir nicht viel helfen", betonte der 22-jährige Angreifer.

Dennoch freut sich Embolo auf die Partie am Freitag: "Mit 90 Prozent der Jungs habe ich privat noch zu tun. Ich gönne ihnen auch eine Top-Platzierung, es sind ja Freunde von mir."

Angst vor Pfiffen? "Schalker haben ja eher Nübel auf dem Kieker"

Angst vor Pfiffen der Schalke-Fans hat Embolo nicht: "Natürlich gab es kritische Stimmen nach meinem Wechsel. Man kann es nie allen recht machen. Aber ich muss niemanden etwas beweisen."

Der Nationalspieler wolle mit kühlem Kopf in das Spiel gehen, "weil ich weiß, dass ich aus den drei Jahren in Schalke auch positive Dinge mitnehmen konnte", so Embolo: "Und die Schalker haben zur Zeit ja eher den Nübel auf dem Kieker."