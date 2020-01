Nach Bayern-Absage: Top-Klub buhlt um Timo Werner

Gabor Krieg via www.imago-images.de

Timo Werner ist Top-Scorer der Bundesliga-Hinrunde

Der FC Bayern München hat kein Interesse an RB Leipzigs Timo Werner, wie Hasan Salihamidzic jüngst erklärte. In England scheint man dies wohlwollend vernommen zu haben.

Nachdem dem Münchner Sportdirektor gegenüber "Sport Bild" erklärte, warum Werner im vergangenen Sommer nicht zum deutschen Rekordmeister wechselte und warum der Stürmer wohl auch in Zukunft eher kein Kandidat ist, macht sich nun der FC Chelsea Hoffnung, den deutschen Nationalspieler unter Vertrag nehmen zu können. Das berichtet die "Sun".

Die Blues haben demnach ihre Scouts in der laufenden Spielzeit bereits mehrfach nach Leipzig geschickt, um den Angreifer genauer unter die Lupe zu nehmen. Daraufhin habe man beschlossen, einen Wechsel auszuloten.

Der 23-Jährige könnte dem Bericht zufolge noch im Winter in die Premier League wechseln, immerhin wurde die Transfersperre für den Londoner Klub aufgehoben. Für den aktuellen Tabellenvierten der Liga wäre Werner zudem ein großer Gewinn, könnte er doch vor allem den Druck von Youngster Tammy Abraham nehmen, der im Team von Frank Lampard mit Abstand bester Torschütze ist.

Obgleich Timo Werner erst im August sein Arbeitspapier bei den Sachsen bis 2023 erneuerte, ist ein baldiger Abschied längst nicht mehr ausgeschlossen.

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erklärte zuletzt gegenüber "Bild": "Timo ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um in Leipzig erfolgreich Fußball zu spielen. Schießt Timo weiter Tore ist klar, dass nicht nur Bayern Interesse an so einem Weltklasse-Spieler hat. Im Fußball ist nichts unverkäuflich. So ehrlich müssen wir sein."

In der laufenden Saison sammelte Timo Werner allein in der Bundesliga 24 Scorer-Punkte (18 Tore, sechs Assists) und führt das Ranking damit vor Bayerns Robert Lewandowski (23 Punkte) an. Mit RB Leipzig steht er vor dem Rückrundenauftakt an der Tabellenspitze.