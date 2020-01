Badji steht vor dem Abschied bei Rapid Wien

GEPA pictures/ Philipp Brem

Aliou Badji steht vor einem Abgang vom SK Rapid Wien

Für Aliou Badji neigt sich die Zeit beim SK Rapid Wien dem Ende zu. Nach nur einem Jahr in Wien-Hütteldorf steht der senegalesische Stürmer vor einem Wechsel nach Ägypten zu El Ahly. Wie der "Kurier" berichtet steht der Abgang des Offensivspielers kurz bevor.

Im Dezember machte Aliou Badji noch Schlagzeilen als er auf einem Foto mit einem Trikot von Rivalen Red Bull Salzburg zu sehen war, nach einer öffentlichen Entschuldigung wollte er wieder bei Rapid voll angreifen, daraus wird wohl nichts mehr. Laut einem Bericht des "Kuriers" steht der Stürmer aus dem Senegal nämlich kurz vor einem Wechsel nach Ägypten zu El Ahly. So sollen sich Rapid und ägyptische Serienmeister praktisch bereits auf eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich geeinigt haben, nur noch der Medizincheck steht noch aus. Bei El Ahly darf sich der Stürmer über ein Gehalt von rund einer Million Dollar freuen.

Ein Besuch in unserem Trainingszentrum - https://t.co/1wLL3FxxPF #SCR2020 — SK Rapid Wien (@skrapid) 14. Januar 2020

Bei Rapid nie angekommen

Somit endet das sportliche Missverständnis zwischen den Grün-Weißen und dem jungen Senegalesen nach gerade mal einem Jahr. Mit großen Zielen nach Österreich gekommen, konnte der 22-jährige Badji die großen Erwartungen in ihn nie richtig erfüllen und erzielte in 34 Pflichtspielen lediglich neun Tore. Zuletzt hatte er unter Trainer Didi Kühbauer keinen Platz mehr in der Startelf und schmorte auf der Ersatzbank. Der Coach der Hütteldorfer setzt in Zukunft auf Goalgetter Taxiarchis Fountas und den wiedergenesenen Koya Kitagawa.

red