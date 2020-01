Wagner: Nübel "genießt unsere volle Unterstützung"

RHR-FOTO / Tim Rehbein via www.imago-images.de

S04-Trainer David Wagner äußerte sich vor dem Bundesliga-Spiel gegen Gladbach

ainer David Wagner vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will nach dem Ende der Rotsperre weiter auf Torhüter Alexander Nübel setzen.

Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, Nübel könnte nach dem verkündeten Wechsel zum FC Bayern München am Saisonende nach der Kapitänsbinde auch seinen Stammplatz auf Schalke verlieren. "Irgendwann finde ich es langweilig", sagte Wagner zu dem Thema. Es sei bereits seit einiger Zeit klar, dass Nübel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und zu den Bayern wechseln werde. "Vor allem wissen wir, wo er die nächsten sechs Monate spielen wird - und das ist bei uns", sagte Wagner.

"Er genießt unsere volle Unterstützung. Er wird auch alles geben, damit wir weiter erfolgreich sind." Nübels Leistung in der Hinserie sei ein "Hauptgrund, warum die Jungs super performen konnten. Wir wären dämlich, damit jetzt aufzuhören", befand Wagner. "Es gibt aber auch wichtigeres als Alexander Nübel in den nächsten sechs Monaten für uns."

Am Freitag zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach muss der Bundesliga-Fünfte ohnehin auf Nübel verzichten. Der 23-Jährige ist noch für zwei Spiele gesperrt. Markus Schubert steht gegen Gladbach im Tor.

Möglicherweise fällt auch Amine Harit aus. Der Offensivspieler hat Oberschenkelprobleme. "Das kann eine enge Kiste werden. Wir müssen sehen, wie viel Risiko wir gehen", sagtze Wagner.

"Dortmund ist mir relativ Wurscht. Was das Auf und Ab angeht: Ich glaube, es ist das Naturell der Bundesliga in dieser Saison, dass viele Mannschaften Phasen nicht überinterpretieren. Das Tabellenbild hat sich etwas zweigeteilt und ich erwarte, dass sich das festigen wird.

"Weston [McKennie] ist schon wieder im Training aber noch ohne Zweikämpfe. Wenn alles gut läuft, ist er gegen Berlin wieder eine Alternative. Bei Salif [Sané] sieht es so aus, dass alles im Zeitplan ist. Er läuft auf dem Laufband und das geht auch relativ problemlos. Der Fahrplan, dass es März wird, ist aufrechtzuerhalten. Benjamin [Stambouli] hat nächste Woche weitere Untersuchungen und kann dann hoffentlich das Lauftraining wieder aufnehmen. Das ist aber im Moment noch nicht abzusehen. Eventuell ist er Ende Februar wieder einsatzfähig."

"Im Prinzip ist mit nichts mehr zu rechnen. Da aber das Fenster noch offen ist, muss man gucken. Alles was von unserer Seite noch kommen könnte, wäre eine Reaktion auf Dinge."

"Die Leistung von Gladbach kann man an der Tabellen ablesen. Es ist eine sehr gute Mannschaft, das ändert aber nichts daran, dass wir morgen dieses Spiel gewinnen wollen. Das war vor dem Hinspiel nicht anders. Ich finde das aber auch cool, dass wir die Saison eröffnen dürfen, weil das heißt, dass beide Teams einige Dinge richtig gemacht haben."

"Wir wollen da weiter machen, wo wir aufgehört haben. Die Pause war nicht besonders lang, die Vorbereitung auch nicht. Wir sind von unseren physischen Werten genau da, wo wir aufgehört haben. Jetzt geht es darum, die Lust wieder auf den Platz zu bringen. Die Mannschaft ist aber da und könnte auch schon in einer Stunde antreten."

"In unserem Job ist es ganz wichtig, Dinge anzunehmen, die du nicht ändern kannst. Als ich mir den Kader angeguckt habe im Sommer, habe ich mir schon gedacht, dass das mit ihm spannend werden könnte. Er hat sich dann aber für einen anderen Weg entschieden und das müssen wir respektieren. Ich glaube, er hatte hier wahnsinnig viel Verletzungspech. Ich finde das aber auch nicht so besonders, dass ein talentierte Spieler sagt: 'Ich will etwas neues machen.'"

"Ich wusste schon vorher, dass er ein aufgeschlossenes Kerlchen ist. Er macht das gut hier, wollte von Tag eins an lernen und sich adaptieren. Was Intensität betrifft, muss und darf er sich weiter adaptieren, auch weil er zuletzt nicht so viel gespielt hat. Wir müssen gucken, wie lange es dann reicht."

"Ich glaube nicht, dass uns das beeinflusst. Ob es Proteste geben wird, weiß ich auch nicht. Aber irgendwann wird das Thema auch langweilig. Wir wissen jetzt seit Dezember, was Sache ist und seit einigen Wochen, wo er künftig spielen wird. Aber es ist auch klar, dass er die kommenden sechs Monaten hier spielt. Es geht darum, die Truppe zu supporten. Das war ein Hauptgrund, warum wir in der Hinrunde erfolgreich waren. Alex #Nübel ist weiterhin ein fester Bestandteil der Truppe und wird alles geben, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Er ist Teil unserer Mannschaft und wird alles dafür geben, dass wir weiter erfolgreich sind. Aber für uns gibt es auch Wichtigeres als Alexander Nübel in den nächsten Monaten."

"Er ist ein spannender, hochtalentierte Mann, der schon früh in Frankreich gestartet ist. Dass es dann in Barcelona nicht ganz so einfach ist, ist klar. Dann hat sich für uns ein Fenster geöffnet, dass wir uns mit einem spannenden jungen Mann absichern können. Er wird heute das erste Mal mittrainieren. Dann werden wir sehen. Aber er ist fit und die Werte bei der Leistungsdiagnose waren absolut zufriedenstellend. Wir müssen schauen, wie er sich einfindet. Er ist ein ganz offener Charakter, viel am Strahlen und sehr wissbegierig. Er hatte heute schon Einheiten mit den Videotrainern und den Athletiktrainern."

"Eigentliche sind alle bis auf die Langzeitverletzten einsatzbereit. Der einzige mit Fragezeichen ist Amine Harit. Es kann für morgen eine enge Kiste werden, er hat Oberschenkelbeschwerden."

In diesen Minuten beginnt die Pressekonferenz in Gelsenkirchen. Chef-Coach David Wagner nimmt hinter die Mikrofonen Platz und wartet auf die Fragen der anwesenden Journalisten.

