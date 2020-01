Stöger: Deutschland-Kontakte weiter nutzen

GEPA pictures/ Christian Ort

Peter Stöger hat bei der Austria im sportlichen Bereich das Sagen

"Die österreichische Bundesliga und Austria Wien im Speziellen werden als sehr guter Partner wahrgenommen", sagt Austria Wiens Sportvorstand Peter Stöger. Finanziell sei die Lage im Verein unverändert.

Der leihweise Wechsel von Mönchengladbachs Andreas Poulsen nach Wien soll für die Austria kein Einzelfall bleiben. Wie Sportvorstand Peter Stöger am Donnerstag in einem vom Verein veröffentlichten Interview erklärte, streben die Violetten auf dem Spielersektor ähnliche Transfers an. Die Austria habe diesbezüglich im vergangenen halben Jahr viele Kontakte nach Deutschland aufgebaut.

"Die Resonanz war sehr positiv: Die österreichische Bundesliga und Austria Wien im Speziellen werden als sehr guter Partner wahrgenommen. Grundsätzlich sehe ich schon Entwicklungsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit mit Vereinen wie Borussia Mönchengladbach", meinte Stöger.

Austria-Sportchef Stöger: "Arbeiten daran, strategische Partner zu gewinnen"

Abgesehen vom dänischen Linksverteidiger werden sich die Zugänge in der Winterpause aber offenbar in Grenzen halten. "Nur wenn uns noch Jungs verlassen", werde die Austria weitere Spieler holen, sagte Stöger. Die finanzielle Lage beim Verein habe sich über Weihnachten nicht verändert.

"Wir arbeiten weiter daran, unsere finanziellen Möglichkeiten zu verbessern und strategische Partner zu gewinnen", betonte Austrias Sportchef. Diesbezüglich habe man im Sommer wohl mehr Möglichkeiten, auf dem Spielermarkt aktiv zu werden.

