SCR holt Nachwuchstalent von Red Bull Salzburg

SK Rapid

Tobias Kerschl wechselt von Salzburg zu Rapid

Der 15-jährige Tobias Kerschl wechselt aus der Akademie von Red Bull Salzburg in den Nachwuchs des SK Rapid. Außerdem verlängern die Hütteldorfer die Verträge mit ihren Talenten Aaron-Sky Schwarz und Nikolas Sattlberger langfristig.

Rapid Wien vermeldet drei Personalentscheidungen mit Zukunftscharakter. Die Mittelfeld-Nachwuchstalente Aaron-Sky Schwarz und Nikolas Sattlberger (beide Jahrgang 2004) haben beim Rekordmeister langfristige Verträge bis Sommer 2022 unterzeichnet. Das gaben die Grün-Weißen am Freitagvormittag bekannt.

Neu in Hütteldorf ist mit Tobias Kerschl hingegen ein Spieler, welchen Rapids Scoutingabteilung schon seit der U10 am Radar habe, wie es in der Aussendung hieß. Der Außenbahnflitzer kommt von der Akademie von Serienmeister Red Bull Salzburg, begonnen hat der noch 15-Jährige seine Laufbahn beim Team Wiener Linien. Auch Kerschl hat bei Rapid bis 2022 unterschrieben.

Transfernews bei unseren #Youngsters:

✍️ Zwei Leistungsträger an den Verein binden. ✅

✍️ Wunschspieler nach Hütteldorf transferieren. ✅

Alle genauen Infos gibt es hier: 👇🏽 #SCR2020https://t.co/3JX7mBsTUU — SK Rapid Wien (@skrapid) 17. Januar 2020

"Wir sind glücklich, dass sich mit Nico und Sky zwei absolute Perspektivspieler zum Ausbildungsweg des SK Rapid bekennen. Dazu setzen wir mit Tobias Kerschl unseren Weg fort, die besten österreichischen Talente so früh wie möglich zum SK Rapid zu holen und selbst weiterzuentwickeln", kommentierte SCR-Nachwuchsleiter Willi Schuldes die Personalentscheidungen.

