Mathenia feiert Comeback nach Kniescheibenbruch

Mathenia gibt sein Comeback beim 1. FC Nürnberg

Nach dreimonatiger Verletzungspause hat Torhüter Christian Mathenia sein Comeback beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg gegeben.

Beim 0:2 (0:0) gegen den kroatischen Erstligisten NK Osijek im Trainingslager in Marbella stand Mathenia erstmals seit seinem im Oktober erlittenen Kniescheibenbruch wieder im Tor.

Mathenia spielte am Freitag von Beginn an und blieb bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeitpause ohne Gegentreffer. Zudem feierte Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos sein Debüt für den Bundesliga-Absteiger.

Der 22 Jahre alte Grieche wurde bis zum Sommer von Premier-League-Klub FC Arsenal ausgeliehen.