Zorc verweist Transfer-Gerüchte ins Reich der Fabeln

Jan Huebner/Eduard Martin via www.imago-images.de

Michael Zorc hat Spekulationen über BVB-Transfers zurückgewiesen

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Spekulationen über Transfers von Paco Alcácer und Jacob Bruun Larsen zurückgewiesen.

"Dazu muss man was auf dem Tisch liegen haben. Ich lese viele Gerüchte. Die Leute brauchen nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht", sagte Zorc am Samstag vor dem Bundesliga-Spiel in Augsburg bei "Sky".

Zuletzt war berichtet worden, dass der unzufriedene Alcácer zum FC Valencia zurückkehren könnte. Bruun Larsen war bei Eintracht Frankfurt im Gespräch.

"Ich habe mit Donald Trump mehr Kontakt als mit jemandem von Eintracht Frankfurt", sagte Zorc. Alcácer gehörte am Samstag nicht zum BVB-Kader, Bruun Larsen saß zumindest auf der Bank.

Auch zu Neuzugang Erling Haaland äußerte sich Zorc. "Er ist ein Spielertyp, den wir in der Offensive vorher gar nicht hatten. [...] Er ist ein junger Spieler, deshalb warne ich vor zu hohen Erwartungen, das tut nicht gut. Aber er bringt schon viel mit, er bringt eine Robustheit mit, er hat eine unwahrscheinliche Mentalität, will jeden Ball reinmachen. Und was nicht so normal ist für die Größe, ist das Tempo. Er hat eine enorme Schnelligkeit. Das ist ein gutes Gesamtpaket", schwärmte der Sportdirektor.

Einsatzgarantien und Ausstiegsklauseln wollte Zorc derweil nicht bestätigen: "Wenn man weiß, wer alles noch im Boot war, diktiert man nicht die Bedingungen. Aber er hat keine Einsatzgarantien, die Hoheit, wer spielt, hat bei uns immer noch der Trainer. Und in puncto Ausstiegsklauseln: wir geben nie Vertragsdetails preis."