Milan Jurdík heuert beim Floridsdorfer AC an

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Bei WSG Tirol drückte Milan Jurdík meist nur die Bank

Zweitligist FAC hat am Sonntag die Verpflichtung von Milan Jurdík vermeldet.

Der Tscheche erhielt bei den Wienern einen Vertrag bis Sommer 2021. Erst vor wenigen Tagen war der Kontrakt des 28-jährigen Stürmers beim Bundesligisten WSG Tirol aufgelöst worden.

"Er ist nicht nur ein sehr erfahrener, sondern vor allem torgefährlicher Angreifer, der die Liga bereits bestens kennt", freut sich FAC-Manager Sport, Lukas Fischer.

"Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich hoffe, ich kann das Vertrauen mit vielen Toren zurückgeben", wird Jurdík in einer Aussendung der Floridsdorfer zitiert.

Bei WSG Tirol hatte Jurdík im Herbst in der Bundesliga nur mehr eine Joker-Rolle. Davor hatte er in der zweiten Liga mit 34 Treffern in 95 Spielen noch eine überragende Trefferquote.

Willkommen in Wien, Milan #Jurdik ✍️ Der Mittelstürmer kommt von @WSGFUSSBALL & geht ab sofort für unseren FAC auf Torejagd ⚽️💥 Zu den Details ℹ️➡️ https://t.co/8VupwwikTk 🔵⚪️ #FAC #Wirfürden21 pic.twitter.com/YKhDo7XzXM — Floridsdorfer AC (@floridsdorferac) 19. Januar 2020

apa/red