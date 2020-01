Medien: BVB findet Hakimi-Nachfolger beim FC Porto

unknown

Tomás Esteves (r.) ist beim BVB im Gespräch

Spätestens im Sommer, wenn Achraf Hakimi zu Real Madrid zurückkehrt, dürfte die Rechtsverteidiger-Position bei Borussia Dortmund zur Problemzone werden. Nun hat der BVB anscheinend eine personelle Lösung in Sicht.

Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, interessieren sich die Verantwortlichen der Borussia für eine Verpflichtung von Tomás Esteves vom FC Porto. Der 17-jährige Außenverteidiger gilt als großes Talent und ist derzeit noch bis 2021 an den 28-maligen Meister gebunden.

Im Sommer könnte der Rechtsfuß allerdings für eine vergleichsweise geringe festgeschriebene Ablösesumme von zehn Millionen Euro den Verein wechseln.

Trotz seines jungen Alters debütierte der Youngster bereits in der U21 Portugals, im Verein spielt er regelmäßig für das Reserve-Team in der zweiten Liga. Mit dem Nachwuchs des FC Porto ist er zudem regelmäßig in der Youth League im Einsatz.

Anfang Dezember durfte er im Liga-Pokal sogar erstmals Profi-Luft schnuppern. In der Partie gegen Casa Pia (3:0) wurde Esteves in der Schlussphase eingewechselt.

Im kommenden Sommer steht der BVB vor einem Umbruch auf der rechten Außenbahn. Die Leihe von Achraf Hakimi (Real Madrid) endet im Juni, der Vertrag von Lukasz Piszczek läuft ebenfalls aus. Ab Juli steht dann mit Nachwuchshoffnung Mateu Morey nur noch ein Rechtsverteidiger in Dortmund unter Vertrag.

jh