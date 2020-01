Real Madrid hat 700-Millionen-Plan mit Hakimi

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Achraf Hakimi spielt derzeit auf Leihbasis für den BVB

Seit dem Sommer 2018 kickt Achraf Hakimi auf Leihbasis für Borussia Dortmund, wo der 21-Jährige seinen Marktwert rasant in die Höhe trieb. Kein Wunder, dass der BVB den Wunsch hegt, den marokkanischen Nationalspieler fest zu verpflichten. Hakimis Stammverein Real Madrid hat allerdings wohl ganz andere Pläne.

Wenn Hakimi nach der laufenden Saison in den Schoß der Madrilenen zurückkehrt, werden die Real-Bosse ihrem Schützling offenbar einen neuen Vertrag vorlegen. Wichtigstes Detail: Eine Ablösesumme in Höhe von 700 Millionen Euro. Das will das realnahe Portal "DefensaCentral" exklusiv erfahren haben.

In dem Bericht ist die Rede von einer "Scheich-Klausel", die es selbst den finanzstarken Klubs aus England oder Frankreichs Branchenprimus Paris Saint-Germain unmöglich machen soll, Hakimi zu verpflichten.

Notwendig ist ein solches Vorgehen, da Ausstiegsklauseln im spanischen Fußball Pflicht sind. Hintergrund: Arbeitnehmern muss es grundsätzlich jederzeit möglich sein, aus einem Vertrag auszusteigen.

Hakimi sieht Zukunft nicht beim BVB

Real-Coach Zinédine Zidane soll die Entwicklung des Youngsters beim BVB mit großer Aufmerksamkeit verfolgen und in Hakimi einen wichtigen Baustein des Real Madrids der Zukunft sehen. Abwerbungsversuche sollen demnach im Keim erstickt werden.

Die Konkurrenz mit 700-Millionen-Euro-Klauseln abzuschrecken, ist für die Königlichen keine neue Vorgehensweise. Auch die Arbeitspapiere der brasilianischen Top-Talente Vinicius und Rodrygo sowie der Kontrakt von Brahim Díaz enthalten angeblich Ausstiegsklausel in astronomischer Höhe.

Dem Bericht zufolge peilt Hakimi jedoch ohnehin einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt an: Der BVB hat demnach die Hoffnung auf den Flügelflitzer aufgegeben, Hakimi selbst unbedingt zurückwollen.

In der laufenden Saison absolvierte Hakimi 27 Pflichtspiele für die Dortmunder, dabei erzielte er sechs Tore und legte sechs weitere Treffer auf.

ma