Horn: "Bayern werden sich durchsetzen"

Maja Hitij, getty

Timo Horn vom 1. FC Köln tippt auf den FC Bayern als deutschen Meister

Mit dem 3:1 über den VfL Wolfsburg hat der 1. FC Köln einen tollen Rückrundenstart hingelegt. "Effzeh"-Keeper Timo Horn blickt jedoch bereits auf den kommenden Gegner Borussia Dortmund und dessen neuen Shootingstar Erling Haaland. Horns Meistertipp ist jedoch nicht der BVB, sondern der FC Bayern.

Gegenüber dem "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" äußerte der Kapitän der Geißböcke, dass er den Rekordmeister am Ende vorne sieht. "Sie haben einfach den breitesten Kader, überragende Spieler, wenn die alle fit und gesund sind, dann ist es unheimlich schwer die Bayern zu schlagen. Ich glaube über die Saison hinweg werden sie sich wieder durchsetzen."

Seiner Ansicht nach seien die Bayern das konstanteste Team der Liga und damit auch "Titelanwärter Nummer eins", auch wenn der Kader "weniger stark als in den vergangenen Spielzeiten" sei.

Ein weiterhin wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft ist aus Horns Sicht Thomas Müller, auch weil sich die Fans mit ihm identifizieren könnten. Für ihn als Torwart sei Müller unberechenbar, weil man nie wisse, "was er macht. Er ist ein Spieler, der sich über die letzten Jahre immer weiterentwickelt hat, und auch eine Wichtigkeit für Bayern München."

Horn: BVB ist nicht nur Haaland

Am Freitag (20:30 Uhr) wartet mit Borussia Dortmund ein weiterer Meisterschaftsanwärter auf den 1. FC Köln. Beim BVB sorgte Neuzugang Erling Haaland mit einem Hattrick beim Debüt für großes Aufsehen. Dennoch hofft Horn, "dass sich die tolle Geschichte von Haaland am Freitag nicht fortsetzt und wir ihn in den Griff bekommen."

Wenngleich die "riesige Aufgabe" beim Revierklub nicht nur aus dem Norweger, sondern auch der Kulisse von 80.000 Zuschauern bestehe. "Wir werden ein bisschen tiefer stehen, aber das erklärt sich von selbst", so Horn über die taktische Marschroute für das Spiel.

Ein Lob verteilte der Olympia-Zweite von 2016 noch an den Tabellenführer RB Leipzig. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann habe sich "extrem entwickelt" und werde den Bayern "das Leben sicherlich schwer machen."

Seinem persönlichem Empfinden nach sei RB "fast auch noch stärker als Dortmund oder Gladbach."