FC Schalke plant weiteres Leihgeschäft mit Kenny

TEAM2 via www.imago-images.de

Jonjoe Kenny (l.) ist auf Schalke eine feste Größe

Jonjoe Kenny ist beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 eine der großen Konstanten in der laufenden Saison. Kein Wunder, dass die Klubbosse ihren Rechtsverteidiger unbedingt über den Sommer hinaus im Verein halten wollen.

Das Leihgeschäft des 23-Jährigen endet nach dieser Spielzeit. Danach kehrt Kenny nach derzeitigem Stand zum FC Everton nach England zurück, wo er noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Für die Toffees selbst stand der 1,76-m-Mann in der Premier League bisher 31 Mal auf dem Feld.

Laut übereinstimmenden Medienberichten plant der FC Schalke nach wie vor, den jungen Briten über die Spielzeit 2019/2020 hinaus zu binden. Nach Informationen der "Sport Bild" prüft der S04 derzeit ein weiteres Leihgeschäft mit dem FC Everton.

Kenny fest zu verpflichten, sei derzeit aber wohl nicht das oberste Ziel der Schalker. Die Ablösesumme für den Rechtsfuß wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt, was für den Ruhrgebiets-Klub eine ziemliche Hürde darstellen würde.

Caliguiri: "Ich bin für alles offen"

Ähnlich unklar ist derzeit noch die Situation bei Routinier Daniel Caligiuri. Der aktuelle Kontrakt des Deutsch-Italieners läuft im Sommer aus, momentan haben sich Spieler und Verein noch nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen können.

Caligiuri selbst hatte mehrfach betont, gerne noch mindestens eine weitere Saison in Gelsenkirchen spielen zu wollen. Zuletzt wurde er in der "Sport Bild" zurückhaltender zitiert mit den Worten: "Ich bin für alles offen."

Auch der Mittelfeldspieler gehört in der laufenden Saison zum absoluten Stammpersonal von Cheftrainer David Wagner. Caligiuri kam in allen 18 Partien der Bundesliga-Spielzeit zum Einsatz, stand dabei 16 Mal in der Startelf. Der ehemalige Spieler des SC Freiburg und VfL Wolfsburg steht seit Januar 2017 beim FC Schalke unter Vertrag.

myr