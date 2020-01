Auch Sollbauer vor Wechsel nach Barnsley

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Michael Sollbauer steht vor dem Absprung auf die Insel

Barnsley-Coach Gerhard Struber wildert mal wieder bei seinem Ex-Klub. Laut Informationen von "Sky" steht mit Michael Sollbauer der nächster Spieler vom WAC vor einem Wechsel auf die Insel. Die Verhandlungen mit dem Kapitän der Kärntner sind bereits weit fortgeschritten.

Verliert der WAC nach Marcel Ritzmaier den nächsten Spieler an den FC Barnsley? Laut "Sky" steht Kapitän Michael Sollbauer vor einem Wechsel auf die Insel, Ex-Trainer Gerhard Struber soll den 29-Jährigen als Verstärkung für die Abwehrzentrale seines neuen Klubs ausgemacht haben. Die Verhandlungen zwischen den Engländern und dem österreichischen Innenverteidiger sind bereits weit fortgeschritten.

Urgestein beim WAC

Für den WAC wäre es nach den Wechseln von Anderson Niangbo und Marcel Ritzmaier bereits der dritte Abgang eines Leistungsträgers im aktuellen Wintertransferfenster. Der schrittweise Ausverkauf nach dem sehr erfolgreichen Herbst geht bei den Wölfen also weiter. Gerade ein Abschied des Kapitäns ist sehr schmerzlich, absolvierte Sollbauer seit 2010 doch über 300 Pflichtspiele für den WAC und stand in der Hinrunde in allen 18 Bundesligaspielen sowie in den sechs Europa-League Spielen jeweils über 90 Minuten am Platz.

Mit 29 Jahren ruft nun das Ausland und für Sollbauer bietet sich sich somit die erstmalige Chance außerhalb Österreichs Erfahrungen im Profi-Fußball zu sammeln. In England trifft er wieder auf seinen Ex-Trainer Gerhard Struber, unter dem er in 20 von 21 Pflichtspielen durchspielte.

