Matthäus redet Köln stark: "Ist einiges zuzutrauen!"

Jan Huebner/Taeger via www.imago-images.de

Lothar Matthäus rechnet mit einem ausgeglichenen Spiel am Freitagabend

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rechnet bei der Partie Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln nicht mit einem klaren Sieg des hoch favorisierten BVB.

Matthäus geht davon aus, dass die Domstädter mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) starten werden, nachdem sie zuletzt vier Spiele in Serie gewonnen haben: "Dortmund ist gewarnt, und das müssen sie auch sein. [...] Den Kölnern ist einiges zuzutrauen. Natürlich geht Dortmund als klarer Favorit in dieses Spiel, aber in der Bundesliga muss man immer aufpassen", so der 58-Jährige in einem "Sky"-Podcast.

Die Gäste aus dem Rheinland waren denkbar schleppend in die Bundesliga-Saison gestartet, hatten sich mit Siegen unter anderem gegen Frankfurt und Leverkusen in den letzten Wochen aber aus der größten Abstiegsnot befreit. Mittlerweile rangiert der Aufsteiger auf dem 13. Tabellenplatz mit fünf Zählern Vorsprung auf den Vorletzten Fortuna Düsseldorf.

BVB kann für eine Nacht Dritter werden

Der langjährige Bayern-Star Matthäus fand daher lobende Worte für die jüngsten Leistungen des Effzeh: "Köln hat in den letzten Wochen überzeugend gespielt und seine erste Elf gefunden. In der Hinrunde gab es noch viele Wechsel und Diskussionen. Das ist jetzt auch ruhiger geworden. Das tut dem 1. FC Köln und seinem Trainer sehr gut."

Markus Gisdol hatte im November den Trainerposten bei den Kölnern übernommen und nach anfänglichen Startschwierigkeiten zuletzt sehr erfolgreichen Fußball mit seinen Mannen geboten.

Trotz der starken Formkurve gilt der 1. FC Köln beim BVB als klarer Außenseiter. Die Schwarz-Gelben können mit einem Heimsieg am Freitagabend zumindest für eine Nacht auf den dritten Tabellenplatz klettern.