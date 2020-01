Firmino rettet Reds-Rekord gegen starke Wolves

Darren Staples via www.imago-images.de

Roberto Firmino erzielte den Siegtreffer

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino hat Teammanager Jürgen Klopp und den FC Liverpool einen weiteren Schritt näher zum ersehnten Titelgewinn in der Premier League geschossen.

Der Brasilianer erzielte zum Abschluss des 24. Spieltages beim 2:1 (1:0)-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer in der Schlussphase (84.).

Für Liverpool war es bereits der 14. Ligasieg in Folge. Damit baut der Klopp-Klub seine Rekordausbeute (67 Punkte nach 23 Partien) aus und liegt bei einem Spiel weniger wieder 16 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City.

Kapitän Jordan Henderson (8.) brachte Liverpool nach einer Ecke früh in Führung, drei Minuten später vergab Matt Doherty per Kopf die große Chance zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit machte es Raul Jimenez besser, der nach schlechtem Defensivverhalten der Liverpooler zum Kopfball kam und den verdienten Ausgleich erzielte (51.). Den Traum vom Punktgewinn machte Firmino aber zunichte.

Einen Schreckmoment gab es für Klopp kurz vor der Pause: Topstar Sadio Mané musste angeschlagen vom Platz (33.). Für ihn kam Takumi Minamino, Winter-Neuzugang von RB Salzburg, zu seinem Premier-League-Debüt.

Bereits am Sonntag sind Klopps Schützlinge wieder gefordert. In der vierten Runde des FA Cups muss Liverpool beim Drittligisten Shrewsbury Town antreten.