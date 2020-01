Rummenigge bittet bei Neuer-Verlängerung um "Verständnis"

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Karl-Heinz Rummenigge lobt Bayern-Torhüter Manuel Neuer

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Torhüter Manuel Neuer für seine Leistungen in den letzten Jahren geadelt. Zudem äußerte er sich über eine mögliche Vertragsverlängerung des Routiniers.

"Ich habe ja alle erlebt: Sepp Maier, Oliver Kahn – und jetzt Manu. Ich habe größten Respekt vor Sepp und Oli, die waren absolute Weltklasse", sagte der 64-Jährige dem "Münchner Merkur" und der "tz": "Aber was Manuel geleistet hat, war noch mal etwas anderes: Er hat das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben. Manu ist der beste Torhüter, den die Welt je hatte."

Trotz der Verpflichtung von Toptalent Alexander Nübel (Schalke 04) will Rummenigge den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem 33-jährigen Neuer verlängern: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Darüber müssen wir keine Diskussion führen. Ich bitte da aber um Verständnis, dass wir erst mal Gespräche mit Spieler und Berater führen müssen."

Die öffentliche Aufregung um die Verpflichtung von Nübel kann Rummenigge teilweise sogar verstehen: "Uns war klar, dass die Öffentlichkeit da ein sensibles Thema draus macht. Aber mal ehrlich: Wir wären ja im falschen Film, wenn wir einen Spieler, der als der beste Nachwuchstorhüter gehandelt wird, der ablösefrei auf dem Markt ist, nicht holen wollen würden."

Sportdirektor Hasan Salihamidzic habe das "sehr gut und richtig gemacht", lobte Rummenigge.