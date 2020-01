Medien: Zwei Konkurrenten für BVB im Can-Poker

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Emre Can denkt über einen Wechsel zum BVB nach

Schlägt der BVB nach der Verpflichtung von Shootingstar Erling Haaland noch mal auf dem Transfermarkt zu? Laut übereinstimmenden Medienberichten bemühen sich die Schwarz-Gelben um Nationalspieler Emre Can. Der bei Juventus Turin aussortierte Mittelfeldspieler hat allerdings die Qual der Wahl und noch zwei weitere Klubs in der Hinterhand, die für einen Wintertransfer infrage kommen.

Wie "sport1" exklusiv erfahren haben will, müssen sich die Dortmunder im Transferpoker um Emre Can mit zwei finanzstarken Konkurrenten messen. Laut des Senders gehören auch die beiden Premier-League-Klubs Manchester United und Tottenham Hotspur zu den Vereinen, die für Can eine ernsthafte Option darstellen.

Der defensive Mittelfeldspieler werde sich zwischen dem BVB, dem englischen Rekordmeister und den Londonern entscheiden, heißt es. Gleichzeitig behauptet "sport1" allerdings, dass Manchester United im Kampf um Can schlechte Karten hat. Seine Liverpooler Vergangenheit lasse den 26-Jährigen an einem Wechsel zum großen Erzrivalen der Reds zweifeln.

Beim BVB soll sich Trainer Lucien Favre unterdessen noch einmal für eine Verpflichtung des Nationalspielers stark gemacht haben. Das Problem: Juventus verlangt eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro, Can ein ähnlich hohes Gehalt wie in Turin (ca. 14 Mio. Euro).

Ob die Dortmunder Verantwortlichen dieses große finanzielle Paket stemmen können bzw. wollen, ist nicht klar. Wahrscheinlich ist aber, dass Can beim BVB vor allem gehaltstechnisch Abstriche machen müsste. In London wäre dies eher nicht der Fall.

Sportchef Michael Zorc gab sich auf die Gerüchte um den Mittelfeldspieler angesprochen zuletzt zurückhaltend und sagte lediglich, er kommentiere diese Meldungen "grundsätzlich" nicht. "Wir gucken genau, welche Situationen sich ergeben können. Das muss aber sowohl sportlich als auch wirtschaftlich passen", deutete Zorc gleichwohl an, dass weitere Neuzugänge nicht ausgeschlossen sind.

