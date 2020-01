Medien: BVB und Bayern bieten für Barca-Juwel

BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli via www.imago-images.de

Sind der BVB und der FC Bayern an Carles Pérez interessiert?

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Bundesliga-Rückrunde sind der FC Bayern und der BVB angeblich beim FC Barcelona fündig geworden. Laut spanischen Medienberichten haben die beiden deutschen Spitzenklubs sogar schon ein Angebot bei den Katalanen hinterlegt.

Die spanische "Mundo Deportivo" berichtet, dass der FC Barcelona ein Angebot des BVB und des FC Bayern für Außenstürmer Carles Pérez vorliegen hat. Das 21-jährige Eigengewächs ist bei den Katalanen in dieser Saison außen vor und strebt ein Leihgeschäft an, um bei einem anderen Klub Spielzeit zu bekommen.

Barca-Trainer Quique Setién soll dem U21-Nationalspieler schon einen Abschied auf Zeit nahegelegt haben. Am Samstag, so schreibt die "Mundo Deportivo", wird Pérez sein vorerst letztes Training beim FC Barcelona absolvieren. Offensichtlich sind die Verantwortlichen davon überzeugt, ihren Spieler noch in diesem Transferfenster bei einem anderen Klub unterbringen zu können.

Die heißeste Spur im Poker um den offensiven Außen führt aktuell allerdings nicht nach Dortmund oder München, sondern nach Rom. Seit Freitagmorgen sollen Verhandlungen zwischen der AS Rom und dem FC Barcelona laufen. Zu einer Einigung ist es bislang aber noch nicht gekommen.

Neben den beiden deutschen Topklubs und den Römern gilt auch der FC Sevilla als möglicher Abnehmer des 21-jährigen Pérez, der gerne zu einem Verein wechseln möchte, der auch international vertreten ist.

Schon in den kommenden Tagen will der Spieler gemeinsam mit seinem Agenten entscheiden, für welchen Klub er in den kommenden Monaten aufläuft. Klar ist bislang nur, dass es nicht der FC Barcelona sein wird.

Pérez hat das Fußballspielen in Barcas legendärer Akademie La Masia gelernt und steht seit Mai 2019 im Kader der ersten Mannschaft. 13 Mal kam der Rechtsaußen seitdem für den FC Barcelona zum Einsatz und erzielte dabei zwei Tore.

csc