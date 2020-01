Feierbefehl vor der "Bullen-Jagd": Gladbach heiß auf RB

TEAM2 via www.imago-images.de

Gladbach setzt sich oben fest

Der Feierbefehl kam von höchster Stelle. "Wir haben Samstag. Da haben die Clubs offen, da dürfen die Jungs auch mal um die Häuser ziehen", sagte Trainer Marco Rose nach dem 3:1 (1:1)-Erfolg von Borussia Mönchengladbach gegen den FSV Mainz 05.

Gründe für die große Sause hatten die Gladbacher genug. Alassane Pléa schnürte einen Doppelpack, Florian Neuhaus erzielte ein Traumtor aus knapp 40 Metern, und Torhüter Yann Sommer zeigte drei Glanzparaden. Und ganz nebenbei mischt der fünfmalige deutsche Meister im packenden Titelrennen der Fußball-Bundesliga vor dem Topspiel beim Spitzenreiter RB Leipzig wieder kräftig mit. "Da wollen wir Punkte mitnehmen", sagte Rose.

Mit einem Erfolg würde die Borussia am kommenden Samstag sogar am Herbstmeister vorbeiziehen. Doch dafür müssten die Gladbacher ihre Auswärtsschwäche ablegen. Gegen Mainz gelang zwar der achte Heimsieg in Serie, auswärts holte das Rose-Team zuletzt aber nur einen Punkt aus vier Spielen.

"Zu Hause kriegen wir unser Spiel einen Tick besser durch", sagte Kapitän Lars Stindl, der dennoch Vorfreude auf dieses "absolute Topspiel" verspürt.

"Es war hart erkämpft, aber verdient"

Die Generalprobe lief nach dem Rückstand durch Robin Quaison (11.) etwas holprig. Zumal Torhüter Sommer im zweiten Durchgang mit drei überragenden Paraden den Sieg über die Zeit rettete. "Wir wollten es heute unbedingt, waren aber auch in einigen Situationen unachtsam. Es war hart erkämpft, aber verdient", analysierte Stindl.

Daran hatten der spielfreudige Pléa mit seinen Saisontoren sechs und sieben (24. und 76.) sowie Kunstschütze Neuhaus ihren Anteil. Nach einer etwas verunglückten Kopfballabwehr des ansonsten starken Mainzer Torhüters Robin Zentner schaltete Neuhaus schnell und traf aus großer Distanz sehenswert zur Entscheidung (88.).

Neuhaus und das Tor des Monats

"Ich habe in der U19 schon einmal ein ähnliches Tor geschossen und dafür die Tor-des-Monats-Medaille bekommen. Wäre schön, wenn das wieder klappen würde", sagte Neuhaus, der aber nicht vollkommen glücklich war: "Ich bin davon ausgegangen, dass ich heute von Anfang an spiele. Der Trainer hat anders entschieden."

Nach dem frühzeitigen Aus im DFB-Pokal und in der Europa League muss Rose nicht mehr rotieren. Der Kampf um einen Platz in der Startelf ist beim Tabellendritten entsprechend groß. "Jeder will spielen. Wir haben viele Spieler in Form", erklärte Rose sein Luxusproblem und mahnte trotz des Feierbefehls: "Aber morgen geht es mit der Regeneration Richtung Leipzig weiter."