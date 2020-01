FC Bayern an Atlético-Star interessiert?

Manu R.B. via www.imago-images.de

Thomas Lemar weckt offenbar das Interesse des FC Bayern München

Mit Álvaro Odriozola hat sich der FC Bayern München bereits in der Defensive verstärkt. Nun könnte ein weiterer Neuzugang für die Offensive folgen. Wie "France Football" berichtet, steht Thomas Lemar von Atlético Madrid auf dem Zettel der Münchner.

Demnach soll der Franzose als Alternative auf dem Flügel für den verletzungsanfälligen Kingsley Coman dienen. Doch billig dürfte Lemar keinesfalls werden. Dem Bericht zufolge ruft Atlético rund 60 Millionen Euro für den Angreifer auf.

Sollte es tatsächlich zu einem Deal kommen, wäre Lemar der zweitteuerste Transfer des deutsche Rekordmeisters. Mit einer Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro hält Lucas Hernández in diesem Ranking aktuell den ersten Platz inne.

Doch nicht nur der FC Bayern, sondern auch der FC Arsenal, der FC Chelsea, und Tottenham Hotspur sollen Interesse an Lemar zeigen. Der Offensivmann ist noch bis 2023 an seinen Klub gebunden.

Wunschkandidat der Münchner für eine Verstärkung auf dem Flügel ist aber wohl nach wie vor Leroy Sané von Manchester City. Laut "Sport Bild" werden für einen Transfer des deutschen Nationalspielers allerdings rund 200 Millionen Euro fällig.

Interesse des FC Bayern ist nicht neu

Bei Atlético kommt Lemar nicht wie gewünscht zum Einsatz. Seit seinem Wechsel von der AS Monaco zu Atlético im Jahr 2018, kam der 24-Jährige erst auf 64 Einsätze. Magere drei Tore und sechs Vorlagen konnte er dabei verbuchen. In der aktuellen Saison stand der Weltmeister von 2018 wettbewerbsübergreifend erst zehn Mal in der Startelf. Scorerpunkte konnte er noch nicht beisteuern.

Lemar stehe einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüber, heißt es in dem Bericht. Schließlich sehe er seine EM-Nominierung aufgrund der geringen Einsatzzeiten in Gefahr.

Schon vor seinem Wechsel nach Spanien stand Lemar beim FC Bayern im Fokus. Doch der 21-fache Nationalspieler entschied sich für Atlético. Rund 70 Millionen Euro soll der La-Liga-Klub an die Monegassen überwiesen haben.

lbe