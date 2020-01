Sturm holt Lukas Jäger zurück nach Österreich

SK Sturm Graz

Lukas Jäger (m.) verstärkt Sturm Graz

Defensivspieler Lukas Jäger wechselt vom 1. FC Nürnberg zu Sturm Graz. Der 25-jährige Vorarlberger unterschreibt bei den "Blackies" bis Sommer 2022.

Sturm Graz verstärkt seine Defensive mit Lukas Jäger. Der Ex-Altacher kommt vom deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg und unterschreibt einen Vertrag über zweieinhalb Jahre. "Lukas bringt genau jene Tugenden mit, auf die ich Wert lege. Neben seinen fußballerischen Qualitäten ist er ein Spieler, der an und über seine Grenzen geht und keinen Ball verloren gibt", beschreibt Sturm-Trainer Nestor El Maestro seinen Wunschspieler.

>> Die kompletten Einsatzstatistiken von Lukas Jäger

Sportdirektor Günter Kreissl: "Wir waren bereits seit Langem an Lukas Jäger interessiert. Gerade in der jetzigen Situation - mit einigen Verletzungsproblemen innerhalb des Kaders - kann seine Vielseitigkeit in der Defensive für uns Gold wert sein."

Jäger selbst freut sich auf seine neue Herausforderung: "Sturm ist eine österreichische Topadresse. Ich möchte meine Erfahrung und Qualitäten einbringen und gemeinsam mit dem Klub und den Fans Erfolge feiern." Der 25-Jährige war im Sommer 2017 vom SCR Altach nach Nürnberg gewechselt, brachte es dort in zweieinhalb Jahren allerdings lediglich auf 18 Einsätze für die Profis.

red