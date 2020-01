WAC holt Mittelfeld-Routinier Miloš Jojić

unknown

Miloš Jojić kommt nach Wolfsberg

Der Wolfsberger AC überrascht mit der Verpflichtung von Ex-BVB-Spieler Miloš Jojić. Der Serbe kommt vom türkischen Tabellendritten İstanbul Başakşehir.

Der in diesem Winter von Abgängen geplagte Wolfsberger AC hat sich für das Frühjahr die Dienste von Miloš Jojić gesichert. Der 27-jährige Serbe wird vom türkischen Spitzenklub İstanbul Başakşehir ausgeliehen.

Jojić ist fünffacher serbischer Teamspieler und kickte in Deutschland 72 Mal für den 1. FC Köln und 29 Mal für Borussia Dortmund. Die letzten eineinhalb Jahre spielte er in Istanbul, kam in der aktuellen Saison jedoch noch nicht zum Einsatz.

Mal was Andres: Herzlich Willkommen im Lavanttal @MilosJojic14 https://t.co/ImeUwAeslP — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 29. Januar 2020

"Miloš bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in Dortmund und Köln schon gezeigt was er drauf hat. Wir sind sehr froh, so einen Topspieler verpflichtet zu haben. Er hat zuletzt in der Türkei keine leichte Zeit gehabt und brennt darauf wieder zu spielen", so der neue WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.

