"Will niemanden langweilen": Jürgen Klopp im Titel-Fokus

Steven Paston via www.imago-images.de

Jürgen Klopp vom FC Liverpool interessieren mögliche Rekorde nicht

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League den 15. Sieg in Folge gefeiert. Die erste Meisterschaft der Reds seit 30 Jahren ist so gut wie sicher.

Die Worte von Jürgen Klopp hörten sich wie eine Entschuldigung an. "Ich will niemanden langweilen", kommentierte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 2:0 (1:0) bei West Ham United seine eigenen Aussagen. Zuvor hatte der deutsche Coach des Champions-League-Gewinners offenbar selbst bemerkt, dass seine nach wie vor zur Schau gestellte Zurückhaltung mit Blick auf den immer näher rückenden Titelgewinn kaum noch jemand ernst nimmt.

Schließlich wurde Klopp nach dem Erfolg im Nachholspiel der Premier League schon gar nicht mehr gefragt, ob die Reds zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder englischer Fußballmeister werden.

Es ging lediglich noch um die Bestmarken, die der frühere Rekordmeister auf dem Weg zur 19. Meisterschaft aufstellen kann - was angesichts von 19 Punkten Vorsprung nach 24 Spieltagen auf "Verfolger" und Titelverteidiger Manchester City nicht verwunderlich ist.

Rekorde in Aussicht

Bei den noch 14 ausstehenden Spielen ging es darum, ob Liverpool (bisher 70 von 72 möglichen Punkten) den Ligarekord der Citizens (100 Zähler) aus der Saison 2017/2018 brechen kann. Und es wurde darüber spekuliert, ob das Klopp-Team die Bestmarke des FC Arsenal von 49 Punktspielen ohne Niederlage in Folge aus den Jahren 2003 und 2004 übertreffen wird. Derzeit steht die Mannschaft von der Merseyside, die 31 ihrer zurückliegenden 32 Begegnungen gewonnen hat, bei 41 Partien nacheinander ohne Niederlage.

Die Social-Media-Abteilung nahm sich die Fragen nach den Rekorden zu Herzen und twitterte eine Foto-Collage mit Szenen der Stars, die zum ersten Mal in der ruhmreichen Klubgeschichte alle 19 Ligarivalen mindestens einmal während einer Spielzeit geschlagen haben. In London sorgten Starstürmer Mohamed Salah per Foulelfmeter (35.) und Alex Oxlade-Chamberlain (52.) für den Sieg.

Doch all die Bestmarken interessieren Klopp Nullkommanull - das gab der 52-Jährige nach seinem 50. Auswärtssieg als Liverpooler Coach jedenfalls zu Protokoll. "Ich schaue überhaupt nicht darauf. Ein Rekord hat doch nur so lange Bestand, bis ein anderer ihn bricht", sagte Klopp, der auf seine Bundesliga-Zeit verwies: "Als ich mit Borussia Dortmund Meister wurde, holten wir mit 81 Punkten den Rekord. Ein Jahr später wurde Bayern mit 91 Punkten Meister."

For the first time ever in the top flight, we’ve beaten every other team in a single league campaign 🙌 pic.twitter.com/Cm5VtdvYRz — Liverpool FC (@LFC) 29. Januar 2020

Klopp trifft auf Hasenhüttl

Und dann erfreute Klopp die Zuhörer mit einer Schwimm-Metapher, die die momentane Liverpooler Lage verdeutlichen sollte. "Man muss in eine Saison eintauchen. Man darf kaum atmen - und nach 38 Spielen taucht man auf und guckt, was dabei herausgekommen ist", erklärte der gebürtige Stuttgarter, der am Samstag (16:00 Uhr) mit seiner Mannschaft auf den FC Southampton mit Teammanager Ralph Hasenhüttl trifft.

Ganz am Ende seiner Ausführungen machte Klopp aber doch noch allen klar, um was es geht - allerdings ohne das Wort "Meisterschaft" in den Mund zu nehmen. "Wenn wir Rekorde holen, nehmen wir sie mit", äußerte der Trainer: "Aber wir sind der FC Liverpool. Wir haben eine ordentliche Geschichte - und jeder weiß, was wir zu tun haben, um unser Ziel zu erreichen."