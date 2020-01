Gulácsi zur Wutrede: "Trainer hatte recht"

opokupix via www.imago-images.de

Péter Gulácsi von RB Leipzig (l.) verteidigte Trainer Julian Nagelsmann (r.)

Torhüter Péter Gulácsi vom deutschen Bundesliga-Tabellenführer RB Leipzig hat Verständnis für die Wutrede von Trainer Julian Nagelsmann geäußert. Der Coach habe dadurch die Mannschaft vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach aufgerüttelt.

"Ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, hatte der Trainer recht. Wir haben nicht alles so umgesetzt, wie wir es vorher besprochen hatten. Ich glaube, auch der Zeitpunkt war richtig. In den Spielen zuvor haben die Ergebnisse zwar gestimmt, phasenweise haben wir aber nicht gut gespielt", meint Gulásci.

In der Friseur-Affäre sprach der erhemalige Salzburger von einer unglücklichen Situation. Neun RB-Profis hatten vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt (0:2) einen Star-Friseur einfliegen lassen, Gulácsi war nicht dabei. "Jeder Spieler muss selbst wissen, was er braucht, um am nächsten Tag seine besten Leistungen abzurufen. Trotzdem wirkt das nach einem solchen Spiel etwas unglücklich", erklärte der Schlussmann.

Im Hinblick auf die anstehenden Spitzenspiele gegen Gladbach und den FC Bayern München sagte der Leipziger: "Es ist einfach ein geiler Moment für uns in der Liga. Wir haben jetzt die Möglichkeit, gegen zwei direkte Konkurrenten zu spielen. Und wie wir schon in der Hinrunde gesagt haben, wollen wir unsere Auftritte in diesen Topspielen unbedingt verbessern".

sid