Flick lobt BVB für Verpflichtung von Emre Can

Hansi Flick lobt den BVB für die Verpflichtung von Emre Can

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat Titel-Konkurrent Borussia Dortmund für die bevorstehende Verpflichtung von Emre Can gelobt.

"Emre Can ist für den BVB eine Verstärkung, keine Frage", sagte Flick beim Presse-Talk des Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05.

Der FC Bayern habe seinerseits aber ebenfalls "große Qualität im Kader und ich bin sehr froh über die Spieler, die hier sind", ergänzte Flick. "Ich bin zufrieden mit dem aktuellen Kader, es ist wieder mehr Bewegung drin, die Verletzten kommen nach und nach zurück."

Das gilt auch für Kingsley Coman und Neuzugang Lucas Hernández, die allerdings beide noch kein Thema für das Mainz-Spiel sein werden.

"Coman ist zurück im Training und macht es gut. In der nächsten Woche wird er voraussichtlich komplett integriert. Wir freuen uns, dass wir auf Kurz oder Lang wieder auf ihn zurückgreifen können. Lucas Hernández ist schon längere Zeit wieder im Training, ich denke, dass er in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen wird", erläuterte Flick.

Zoff zwischen Boateng und Goretzka? Flick: "Wollen solch ein Verhalten nicht sehen"

Angesprochen auf den Trainingszoff unter der Woche zwischen Jérôme Boateng und Leon Goretzka zeigte sich der Bayern-Coach nachsichtig: "Wir haben eine gute Woche gehabt. Es waren auch viele Emotionen dabei. Unter anderem haben wir ein Turnier gespielt, da hat jeder wieder den absoluten Siegeswillen gezeigt, was mich gefreut hat. Gut ist, dass Jérôme und Leon ihren Konflikt gleich ausgeräumt haben. Natürlich wollen wir solch ein Verhalten aber nicht sehen. Wir haben die Dinge besprochen."

Der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw sprach auch über den besten Rückrundenstart der Münchner Vereinsgeschichte mit den Kantersiegen gegen Hertha BSC (4:0) und den FC Schalke 04 (5:0).

"Es war wichtig für uns, gut in die Rückrunde zu kommen, vor allem nach dem harten Trainingslager in Doha. Im Momentan machen wir es sehr gut. Wir wissen aber, dass in jedem Spiel jeder hundert Prozent Leistung bringen muss."

Für ihn zählten nicht nur die nackten Ergebnisse, so Flick. "Für jeden Trainer steht die Spielweise im Fokus, nicht nur die Ergebnisse. Man trainiert Tag für Tag für diese Dinge und es ist mir sehr wichtig, dass wir diese Elemente dann im Spiel auch sehen. Wir wollen uns viele Torchancen herausspielen, viel kombinieren."

+++ FC Bayern will Rekord-Start veredeln +++

Sportlich läuft es sehr gut beim FC Bayern, sogar historisch gut. Sechs Punkte und 9:0 Tore in den ersten beiden Partien bedeuteten den besten Rückrundenstart der Bundesliga-Historie. In Mainz wollen und müssen die Münchner nachlegen. Denn am 21. Spieltag steht das Top-Duell mit RB Leipzig auf dem Programm.

Wie will Hansi Flick sein Team in Mainz einstellen? Und blickt der frühere Assistens von Bundestrainer Joachim Löw bereits voraus auf das Leipzig-Spiel?

+++ BVB rüstet den Kader deutlich auf, FC Bayern zurückhaltend +++

Während Borussia Dortmund im Winter seinen Kader noch einmal deutlich aufrüstet und mit Erling Haaland und wohl auch Emre Can zwei namhafte Neuzugänge an Land gezogen hat, steht beim FC Bayern nur ein Transfer auf der Habenseite: die Leihe von Real Madrids Reservist Álvaro Odriozola bis Saisonende.

Ist Hansi Flick zufrieden mit den Aktivitäten der Verantwortlichen? Oder hätte der Chefcoach gerne noch weitere Verstärkungen für die Rückrunde in München gesehen?

