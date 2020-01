Schalke-Talent wechselt nach Schottland

Noah Wedel via www.imago-images.de

Marcel Langer verlässt den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 und Talent Marcel Langer gehen getrennte Wege. Das gaben die Knappen am Freitag bekannt. Langer schließt sich dem schottischen Erstligisten Heart of Midlothian an.

Der 22-Jährige, der hauptsächlich im defensiven Mittelfeld aktiv ist, wechselte im Sommer 2018 von Hannover 96 II zum Unterbau des FC Schalke und bestritt seitdem 27 Einsätze für die Zweitvertretung von S04.

Bei den Hearts trifft Langer unter anderem auf den ehemaligen Schalker Donis Avdijaj und Ex-Hannover-96-Coach Daniel Stendel.

Im Gegenzug wechselt Blendi Idrizi von Fortuna Köln zum Nachwuchs der Königsblauen.