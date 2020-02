Heiß auf Hotman: BVB sichert sich Rechte an Abwehrjuwel

via www.imago-images.de

BVB-Flirt Hotman El Kababri spielte bis zuletzt beim RSC Anderlecht

Mit Erling Haaland und Emre Can hat sich Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der abgelaufenen Transfer-Periode prominent verstärkt. Doch neben den beiden Neuzugängen bastelte der BVB offenbar weiter an seinem Kader der Zukunft.

Wie die "Ruhr Nachrichten" und die belgische Tageszeitung "Het Laatste Nieuws" berichten, haben sich die Schwarz-Gelben die Transfer-Rechte an Hotman El Kababri gesichert.

So soll der BVB den Rechtsverteidiger, der am Deadline Day mangels Einsatzzeit vom RSC Anderlecht zum SV Zulte-Waregem gewechselt ist, in den kommenden 18 Monaten ablösefrei verpflichten dürfen. Der Vertrag des 20-Jährigen ist noch bis 2021 datiert. Zudem besitzt El Kababri eine Option auf ein weiteres Jahr.

Doch den beiden Berichten zufolge entscheidet der BVB über die Zukunft des gebürtigen Belgiers. Laut den "Ruhr Nachrichten" besteht die Option, dass die Nachwuchshoffnung zunächst in der Dortmunder U23 die notwendige Spielpraxis sammeln könnte. Allerdings sei auch eine Zukunft bei den Profis möglich.