Håland: "Bin noch nicht bei 100 Prozent"

Kolvenbach/Mirafoto via www.imago-images.de

Erling Håland ist aktuell weiter in Torlaune

Die Wucht, mit der Erling Håland bei Borussia Dortmund eingeschlagen hat, ist schon beeindruckend. Nach seinem Doppelpack gegen Aufsteiger Union Berlin steht der Ex-Red Bull Salzburg-Stürmer bei sieben Treffern und brauchte dazu nur drei Spiele. Das gelang in der deutschen Bundesliga keinem Spieler zuvor.

Sieben Tore in drei Spielen und das, obwohl Erling Håland in keiner dieser Partien über 90 Minuten mitwirkte. Doch das braucht der junge Norweger auch nicht, wenn man sich seine beeindruckende Torquote ansieht. In seinen ersten beiden Spielen agierte er jeweils als Joker und erzielte prompt fünf Tore in diesen Partien, gegen Union Berlin stand er dann zum ersten Mal in der Startelf und ließ es erneut gleich zweimal klingeln. Gerade einmal 136 Minuten brauchte der 19-Jährige für seine Treffer, ein Schnitt von 19 Minuten pro Tor.

Jeder Schuss ein Treffer

Nicht nur die wenige Zeit, die er für seine Treffer braucht, lässt sich sehen, auch seine Chancenverwertung ist schier beachtlich. Sieben Mal nahm der norwegische Youngster Maß aufs Tor, sieben Mal landete der Ball im Netz. Nach dem Spiel gegen Berlin gab der junge Blondschopf gegenüber "Sky" aber zu, dass er noch nicht ganz auf Top-Niveau ist: "Es war ziemlich hart heute, aber auch schön, von Beginn an zu spielen. Ich muss noch fitter werden – bei 100 Prozent bin ich noch nicht."

Eine Warnung an die Konkurrenz, trifft er jetzt schon wie nach Belieben, wie wird es dann erst bei einem Erling Håland in 100-prozentiger Topverfassung aussehen? Es wird sich zeigen, nächste Woche folgt mit dem Duell gegen Bayer Leverkusen eine etwas härtere Prüfung für den Ex-Red Bull Salzburg-Kicker, der auch hier seine Torserie weiter ausbauen möchte: "Wir müssen weiter von Spiel zu Spiel schauen und einfach so weitermachen."

red